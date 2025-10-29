Jordi Évole y Los Niños Jesús tocan mañana en la Rucab de Badajoz

La Residencia Universitaria de Fundación CB (Rucab) acoge mañana a partir de las 20.00 horas un concierto de la mano del periodista y presentador Jordi Évole junto a su grupo de amigos, ‘Los Niños Jesús’.

En esta cita de música y fantasía el grupo ofrecerá un conjunto de versiones pasadas por un tamiz único y personal: Estopa, La Oreja de Van Gogh, Extremoduro, Duncan Dhu, Carolina Durante, El Último de la Fila, Kiko Veneno… y, cómo no, Jarabe de Palo, ya que a fin de cuentas fue Pau Donés quién se encargó de convencer a Évole de que comenzara esta aventura.

‘Los niños Jesús’, compuesto por Jesús Salas (Batería y coros), Jacob Carrasco (Guitarra), Juan Carlos Patrón (Bajo y coros), Javi López (Guitarra) y Óscar Huertas (Teclado y coros)‌, junto a Jordi Évole, se ha convertido en una sólida banda que pasea su directo por festivales y salas de toda España. Han compartido escenarios con artistas y grupos de la talla de Amaral, Kiko Veneno, Mikel Erentxun, Albert Pla...

La entrada es libre hasta completar aforo.