Jordi Évole y Los Niños Jesús tocan mañana en la Rucab de Badajoz

La gira por España de este mediático grupo hace parada en Badajoz de la mano de Fundación CB

La Residencia Universitaria de Fundación CB (Rucab) acoge mañana a partir de las 20.00 horas un concierto de la mano del periodista y presentador Jordi Évole junto a su grupo de amigos, ‘Los Niños Jesús’.

En esta cita de música y fantasía el grupo ofrecerá un conjunto de versiones pasadas por un tamiz único y personal: Estopa, La Oreja de Van Gogh, Extremoduro, Duncan Dhu, Carolina Durante, El Último de la Fila, Kiko Veneno… y, cómo no, Jarabe de Palo, ya que a fin de cuentas fue Pau Donés quién se encargó de convencer a Évole de que comenzara esta aventura.

‘Los niños Jesús’, compuesto por Jesús Salas (Batería y coros), Jacob Carrasco (Guitarra), Juan Carlos Patrón (Bajo y coros), Javi López (Guitarra) y Óscar Huertas (Teclado y coros)‌, junto a Jordi Évole, se ha convertido en una sólida banda que pasea su directo por festivales y salas de toda España. Han compartido escenarios con artistas y grupos de la talla de Amaral, Kiko Veneno, Mikel Erentxun, Albert Pla...

La entrada es libre hasta completar aforo.

