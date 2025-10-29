Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luz Moreno presenta 'A ti' en Badajoz, un poemario en castellano y castúo

La autora visita la sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés este miércoles

Luz Moreno Guzmán.

Luz Moreno Guzmán. / LA CRÓNICA

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

Luz Moreno presenta este miércoles por la tarde (18.00 horas) su poemario ‘A ti’ en la sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz. La obra reúne poesías de amor, duelo y desamor, tanto en castellano como en castúo.

Este poemario es una dedicatoria solemne a quienes saben entender que la vida es una armoniosa consonancia entre la luz y la oscuridad, entre lo bueno y lo malo, entre aquello que les hace felices y lo que los atormenta.

Luz Milagros Moreno Guzmán sintió desde muy pequeña inclinación por el mundo de la música. A los 10 años comenzó sus estudios de solfeo y guitarra en la escuela de música de Arroyo de la Luz, que completó con música y canto en conservatorios de Mérida y Badajoz. Se diplomó en Terapia Ocupacional y el asociacionismo siempre ha estado presente en su vida. Con 14 años ganó su primer concurso de relatos cortos, a los 23, su primer concurso de poesía y en 2023 publicó su primera novela ‘La luz de mi vida’.

La asistencia a la presentación del poemario es libre.

