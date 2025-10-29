Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En el Hospital Centro Vivo

Manuel Melisma muestra el flamenco más actual en Badajoz

El artista de raíces extremeñas presenta su último espectáculo ‘Fusión Flamenca’ mañana a las 20.30 horas

Manuel Melisma

Manuel Melisma / La Crónica

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

El Hospital Centro Vivo de Badajoz acoge mañana a partir de las 20.30 horas el último espectáculo del artista Manuel Melisma, ‘Fusión Flamenca’, donde las sevillanas, rumbas, baladas y el flamenco fusión se entrelazan y confluyen con emoción y autenticidad.

Con una trayectoria forjada entre grupos como Alma Rociera y Aires del Sur, y dos discos como solista, el artista rinde homenaje a sus orígenes en Huelva y Extremadura a través de un repertorio lleno de emoción y ritmo.

Acompañado por un guitarrista, Manuel Melisma ofrece un formato íntimo y potente, perfecto para disfrutar de la música rociera y el flamenco más actual.

Entrada libre.

TEMAS

Tracking Pixel Contents