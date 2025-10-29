En el Hospital Centro Vivo
Manuel Melisma muestra el flamenco más actual en Badajoz
El artista de raíces extremeñas presenta su último espectáculo ‘Fusión Flamenca’ mañana a las 20.30 horas
El Hospital Centro Vivo de Badajoz acoge mañana a partir de las 20.30 horas el último espectáculo del artista Manuel Melisma, ‘Fusión Flamenca’, donde las sevillanas, rumbas, baladas y el flamenco fusión se entrelazan y confluyen con emoción y autenticidad.
Con una trayectoria forjada entre grupos como Alma Rociera y Aires del Sur, y dos discos como solista, el artista rinde homenaje a sus orígenes en Huelva y Extremadura a través de un repertorio lleno de emoción y ritmo.
Acompañado por un guitarrista, Manuel Melisma ofrece un formato íntimo y potente, perfecto para disfrutar de la música rociera y el flamenco más actual.
Entrada libre.
