Los menores acusados por el crimen de Belén Cortés ya están en los juzgados de Badajoz
Comienza el juicio por la muerte de la educadora
Los tres menores acusados del asesinato de Belén Cortés Flor ya han llegado a los juzgados de Badajoz, donde este miércoles comienza el juicio por el crimen de la educadora, ocurrido el 9 de marzo de este año en un piso de cumplimiento de medidas judiciales de la Urbanización Guadiana.
Han sido trasladados hasta el palacio de justicia de Ronda Nortes desde el centro Marcelo Nessi, donde permanecen internos como medida cautelar desde el día siguiente de los hechos.
Se enfrentan a entre 5 y 8 años de internamiento en régimen cerrado, penas que solicitan la fiscalía y la acusación particular.
En esta primera sesión del juicio, está previsto que declaren los tres investigados y más de una treintena de testigos, entre ellos, los padres y otros familiares de la víctima.
En los juzgados se ha reforzado la seguridad y se ha cerrado el pasillo de la planta baja donde está la sala en la que celebrará el juicio, que es la misma donde se llevaron a cabo las declaraciones durante la instrucción del 'caso David Sánchez'.
- Un nuevo reto por las calles de la ciudad: 'Código Badajoz', el escape room que enseña de forma diferente
- Un aspirante a la plaza de David Sánchez en la Diputación de Badajoz recurrirá el nombramiento
- Momento histórico en Badajoz: comienza la retirada de lodo del Guadiana contra el nenúfar
- 32 funcionarios y 3 trabajadores del Ayuntamiento de Badajoz, a la espera de tomar posesión de su plaza
- Quince años sin salir de un patio en Montijo: la historia de Runi se hace viral en redes sociales
- El Badajoz se desata en Pueblonuevo
- La Solidaridad de Badajoz con la dana: «La televisión no mostró ni la mitad de lo que vimos allí»
- Vecinos de Valdepasillas piden que el desfile del Carnaval termine en Sinfoniano Madroñero