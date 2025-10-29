La OCU denuncia en Europa las tasas de basura que no cumplen el principio de quien contamina paga, como la de Badajoz

La tasa de basura impuesta a los ciudadanos por los ayuntamientos para cumplir una directiva europea, aplicada a través de una ley nacional, sigue dando que hablar. Los vecinos ya la están pagando. En el caso de Badajoz, aún están recibiendo los recibos. El ayuntamiento pacense empezó a aplicarla el pasado 1 de abril. Ahora, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que venía alertando de la irregularidad de este nuevo gravamen, lo ha denunciado ante la Comisión Europea.

¿El motivo? La tasa aprobada por diferentes ayuntamientos no respeta el principio de quien contamina paga de la directiva de residuos. Es el caso del Ayuntamiento de Badajoz, que a la hora de establecer cuánto se tiene que pagar, ha marcado una parte fija y otra variable, en función de la superficie de las viviendas y los locales, sin tener en cuenta cuántos residuos se generan y cuántos se reciclan. Ni siquiera cuántas personas viven en cada vivienda. La idea es que la recaudación de esta tasa cubra el coste del servicio, desde la recogida, al transporte y el tratamiento.

La OCU recuerda que La Directiva (UE) 2018/851 sobre los residuos establece el principio de 'quien contamina paga', según el cual se debe incentivar la gestión de cualquier tipo de basuras. En España la transposición de la directiva se realizó mediante la aprobación de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular que establecía la obligación para los municipios de más de 5.000 habitantes de establecer una tasa de gestión de los residuos que reflejara el coste real de la gestión aplicando el citado principio.

A pesar de esta obligación, "la aplicación de la citada tasa no se ha hecho de forma correcta", según esta organización.

Los estudios de OCU ponen de manifiesto que algunos ayuntamientos como los de Badajoz, también los de Ciudad Real, Guadalajara, Huelva, Huesca, Las Palmas de Gran Canaria, Lugo, Murcia, Orense, Oviedo, Palma de Mallorca, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Teruel y Zamora, aplican una tarifa fija todos los contribuyentes, "de manera que no refleja el coste real del servicio ni aplica el principio del que contamina paga".

En su denuncia a la Comisión Europea, la OCU pide que "se evalúe si la transposición realizada por los todos municipios de España se ajusta al contenido y al espíritu de la directiva mencionada y que en caso de detectar incumplimiento, se insta a iniciar el procedimiento correspondiente de entre los contemplados en la legislación europea para dar cumplimiento a la directiva de residuos.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Según la OCU, para todos aquellos que se consideren perjudicados por la tasa de basuras y quieran ejercer su derecho a recurrir, OCU aconseja:

-Los ciudadanos que no estén de acuerdo con la liquidación de la tasa de basuras tienen un mes para impugnarla.

-En el caso de que la tasa se haya establecido por primera vez, como es el caso de Badajoz, el mes empieza a contar con la notificación de la liquidación.

-Los recursos pueden interponerse bien ante el propio servicio municipal de recaudación o directamente ante el Tribunal Económico-Administrativo municipal (recurso económico-administrativo).

Como documentación necesaria, solo hay que adjuntar la copia de la liquidación. En este primer paso, el recurso no requiere la intervención de abogado o procurador. Es necesario analizar la norma municipal y ver los argumentos para el recurso, "lo que puede ser complicado para algunos consumidores".

Si cualquiera de esos dos recursos se desestima, el ciudadano tiene dos meses pare presentar recurso Contencioso Administrativo. En este caso sí es necesaria la presencia de un abogado.