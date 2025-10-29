La Policía Nacional desarticula una red dedicada a distribuir droga a vendedores en Badajoz y Portugal

La Policía Nacional desarticula una red criminal dedicada al tráfico de drogas. Los agentes adscritos a la comisaría de Badajoz llevaron a cabo la operación el 20 de octubre. Dichos efectivos realizaban una investigación por delitos contra la salud pública, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

La investigación fue dirigida por la Brigada Provincial de Policía Judicial de Badajoz, colaborando las Brigadas de Seguridad Ciudadana, Policía Científica, la unidad especial GOIT - Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas de Madrid y Policía Judicial de Cáceres, según indica este cuerpo a través de nota de prensa.

Grupo "perfectamente jerarquizado"

Con el operativo, se desarticuló un "entramado que se dedicaba a introducir importantes cantidades de sustancias estupefacientes en la provincia de Badajoz". Esta droga era distribuida, posteriormente, a vendedores en la ciudad y en el país vecino. Estos lo hacían a menor escala.

Este grupo estaba "perfectamente jerarquizado, con el reparto de funciones de cada miembro". Además, señalan que se empleaban distintas medidas de seguridad con "el fin de obstaculizar las posibles acciones policiales". Este grupo disponía de "vehículos con sistemas de ocultación especialmente habilitados para el transporte de sustancia estupefacientes u otros objetos prohibidos".

Estos sistemas de ocultación eran "altamente sofisticados y elaborados". Según afirma la Policía Nacional, utilizaban "productos que enmascaraban los olores que pudiera desprender la sustancia y evitar ser detectados por los canes de la Unidad de Guías Caninos, especializados en la detección de droga, armas y explosivos".

Cuando ya tenían en su poder la droga, la escondían en parajes a las afueras de Badajoz y las ocultaban en zonas de difícil acceso. En muchos de los casos las enterraban en "caletas y aprovechaban la maleza del campo". Para encontrar estos habitáculos, el cuerpo armado precisó del empleo de medios especializados del GOIT y de guías caninos.

Los registros

En esta operación se realizaron tres registros simultáneos en tres localidades extremeñas. Uno en los Rostros de Badajoz, otro en Villanueva del Fresno y el último en la calle Miguel Ángel Ortiz Belmonte de Cáceres. Durante los mismos se procedió a la detención de siete miembros del entramado, la incautación de una cantidad importante de sustancias estupefacientes, numerosas joyas y dinero en efectivo.

En los distintos registros se intervinieron más de 4,1 kilogramos de cocaína, casi 860 gramos de heroína, 2,9 kilos de marihuana y 12,2 kilogramos de hachís. De la misma forma, se incautaron más de 40.000 € en efectivo, cuatro vehículos de alta gama, diversas joyas y útiles para el prensado y envasado de sustancias estupefacientes. La Policía Nacional indica que la investigación sigue abierta.

Los detenidos son cuatro hombres y tres mujeres de entre 37 y 62 años de edad, con antecedentes por hechos similares, quienes tras la instrucción del pertinente atestado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, decretando el ingreso en prisión de cuatro de ellos.