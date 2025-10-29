S. GARCIA

EN VÍDEO | El abogado de uno de los menores acusados por el crimen de Belén Cortés: "Siempre ha mantenido que es inocente"

"Siempre ha mantenido su inocencia y ha negado su participación en el homicidio". Es lo que ha dicho antes de entrar a juicio José Duarte, el abogado del menor de 15 años acusado del crimen de Belén Cortés, que solicita que su representado, que está siendo enjuiciado por estos hechos junto a otro chico de 14 años y una adolescente de 17, sea absuelto.