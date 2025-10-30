Más de 200 plantas de marihuana en la orilla de un río: así ha sido el descubrimiento de la Guardia Civil en el Gévora (Badajoz)

Había más de 200 plantas de marihuana perfectamente acondicionadas para su crecimiento y desarrollo. Se encontraban en la orilla del río Gévora, a su paso por el municipio de La Codosera (Badajoz), ocultas entre la vegetación y sus responsables utilizaban una vereda entre zarzales para llegar hasta ella, en la que habían instalado cámaras de segridad para detectar la presencia de agentes de la autoridad e impedir un posible "vuelco".

Este ha sido el descubrimiento de la Guardia Civil, cuya actuación ha resultado con la detención de tres vecinos de La Codosera, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por cultivo de marihuana y elaboración de droga.

Dentro de los dispositivos de servicios establecidos para prevenir el cultivo y tráfico de sustancias estupefacientes, la Guardia Civil perteneciente al Área de Investigación de Valdebótoa-Badajoz tuvo sospechas del supuesto cultivo de plantas de marihuana (Cannabis sativa) que se estaría llevando a cabo en las inmediaciones del río Gévora.

¿Qué es un vuelco de droga?

A primeros del mes de septiembre inspeccionaron la ribera a su paso por el municipio codoserano y se adentraron en una plantación de unas 201 matas de más de dos metros de altura perfectamente acondicionadas,con instalación de sistema de riego por goteo para asegurar que se desarrollasen en plenas condiciones.

En el reconocimiento de la zona, también hallaron dos cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones, supuestamente para vigilancia y custodia del cultivo, bien para detectar la presencia de agentes de la autoridad ante el hallazgo de las plantas o protegerlas de algún posible “vuelco de droga” (robo de sustancias estupefacientes entre grupos criminales). Estaban allí los agentes cuando aparecieron tres hombres, que habían sido alertados por el sistema de vigilancia y al comprobar la presencia de la Guardia Civil, se dieron a la fuga. Solo uno de ellos pudo ser detenido 'in fraganti'.

Colgadas en una encina y en un alcornoque

Con las gestiones practicadas en el transcurso de la investigación para dar con el paradero de los otros dos coautores, se inspeccionó una finca de propiedad familiar donde hallaron colgadas en los troncos de una encina y un alcornoque gran cantidad de ramas con cogollos de marihuana en proceso de secado.

La investigación ha dado sus resultados las dos últmas semanas y la Guardia Civil ha logrado detener a los dos delincuentes buscados. Los tres son vecinos de La Codosera y han sido puestos a disposición de la autoridad judicial de Badajoz.