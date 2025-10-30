El Banco de España celebra 40 años de su sede actual en Badajoz

El Banco de España celebra el 40 aniversario de la inauguración de su sede actual en Badajoz. Lo hace con una exposición fotográfica y documental en la que se recorre la historia de esta institución nacional en la comunidad. Esta muestra se ha estrenado en la tarde de este jueves y ofrece cartas, informes, planos y fotografías que desde su creación están custodiadas por el Archivo Histórico del Banco de España.

La historia de la entidad y Badajoz está íntimamente ligada. Así lo demuestra los objetos que se enseñan en la exposición. En ella se puede leer el decreto firmado por el ministro de Hacienda, José de Echegaray, por el que se le otorgó el monopolio de emisión en España o planos de las distintas sedes en las que se ha ubicado esta entidad financiera pública. Otro de los detalles que más ha llamado la atención de los presentes ha sido las fotografías de los empleados del Banco de España en Badajoz: "Era obligatorio que los empleados tuvieran retratos como condición para trabajar ahí", asegura Elena Serano, responsable del Archivo Histórico del Banco de España y de la exposición. Ella señala que esto ha facilitado que se atesore un gran patrimonio fotográfico de las plantillas de las distintas sedes.

Las sedes del banco en la ciudad

El Banco de España aterriza en Badajoz en 1880. Se convirtió en la sucursal número 22 de todas las que esta entidad tenía repartidas por el país. Lo hizo en un emplazamiento singular, en el número 12 de la calle Arco Agüero. "Era una casa alquilada. Tenía muy poca fachada y era muy profunda", detalla Serrano.

Planos de la fachada y de la planta baja de la primera sede del Banco de España en Badajoz, situada en la calle Arco Agüero. / La Crónica

Años más tarde se marcha a la plaza de la Soledad y en 1915 se estrena un nuevo edificio situado en el número 5 de la misma plaza, sede actual del Conservatorio Superior de Música de Badajoz. "En 1979 se determina que hay ocho sedes en el país que no cumplen con las medidas de seguridad. Una de ellas es la de Badajoz", asegura Serrano.

El banco estuvo emplazado en esta ubicación hasta el mes de abril de 1985. Fue en ese momento cuando esta institución se traslada a su edificio actual en la avenida Antonio Masa Campos número 22.

El edificio

El inmueble en el que se ubica esta entidad es, según definen desde el propio Banco de España, "un buen ejemplo de las nuevas formas y volúmenes característicos de las sucursales de los ochenta". Lo diseñaron los arquitectos Ramón Vázquez Molezún y José Antonio Corrales Gutiérrez. La edificación está hecha a base de ladrillo visto y con formas cúbicas puras. Estas formas cuadradas se rompen con el contrapunto curvo que se localiza en el centro, un tambor cilíndrico que corona la edificación. Este elemento circular encuentra su compás en la marquesina de entrada que tiene forma redonda, que recuerda a la forma de una moneda. Los autores, ya fallecidos, dijeron de este diseño que respondía "a la idea de seguridad que debe ofrecer la sede de un banco".

Plano de una de las plantas de la sede actual del Banco de España en Badajoz. / La Crónica

Desde que fue inaugurado en 1985 no ha registrado ninguna reforma que haya alterado su fisionomía, tan solo la inclusión de una rampa de acceso en la fachada principal que se construyó en 2005 para responder a los parámetros de accesibilidad.

La parcela en la que se ubica este edificio es de más de 4.600 metros cuadrados. El inmueble tiene tres plantas y se localiza en el centro de dicho terreno, convirtiéndose el espacio circundante en un patio ajardinado que rodea toda la construcción, separado de la vía pública por un cerramiento de ladrillo y reja metálica.

Por sus características y su historia la sede del Banco de España de Badajoz cuenta con la catalogación de bien de interés histórico-artístico. Concretamente, está enmarcado en la categoría de arquitectura contemporánea.

"Queremos darle vida a las sedes"

Este acto inaugural de la exposición que conmemora el 40 aniversario ha contado con la presencia de la subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez; el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el consejero de Economía y Empresa de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría; y el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera.

De izquierda a Derecha: Alberto Ríos, director general de Conducta Financiera y Billetes del Banco de España; Leopoldo López-Francos, director de la sucursal; José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura; Soledad Núñez, subgobernadora del Banco de España; Guillermo Santamaría, consejero de Economía; e Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz. / Santi García

Núñez ha destacado el vínculo que tiene personalmente con Badajoz: "Nací aquí, conocí la sede anterior porque mi padre trabajaba allí", reconocía a este medio. Aunque destaca la importancia que tiene el enclave actual: "Tenerlo en el centro de la ciudad era muy difícil por motivos de seguridad. Se hizo una obra muy bonita aquí".

En la actualidad, hay 15 sucursales repartidas por toda la geografía española y desde la entidad tienen un objetivo: "Darle más vida a las todas las sedes". Lo harán promoviendo la educación financiera de la ciudadanía. "Queremos que los usuarios puedan conocer los tipos de cuentas que pueden abrir o cómo funciona una hipoteca", ejemplifica la subgobernadora. De esta forma, ha desvelado que se va a implantar un programa piloto en su sucursal de Valencia destinado a la información y orientación financiera que muy probablemente, si funciona óptimamente, se implantará también en Badajoz.

Soledad Núñez, subgobernadora del Banco de España. / Santi García

La inauguración

Durante la inauguración de esta exposición Guillermo Santamaría ha destacado que este inmueble ha sido y será "testigo de la evolución económica de Extremadura y es sinónimo del compromiso del Banco de España con ella".

Por su parte, Ignacio Gragera ha aseverado que esta es una institución referente en la ciudad: "Ya lo fue en el Casco Antiguo y también cuando se mudó y contribuyó al desarrollo de Badajoz". Asimismo, ha agradecido el trabajo que desarrolla y ha dado "aliento para a continuar con la labor que se hace cada día".

José Luis Quintana ha sido el encargado de cerrar el turno de discursos y ha resaltado, como el consejero, que los 40 años de vida de este edificio "no solo representan el aniversario de un edificio emblemático, sino también el desarrollo de la región". Así, ha recordado anécdotas de algunos de los trabajadores y directores de la sede que el Banco de España tuvo en su localidad natal, Don Benito, y que también está presente, junto a la de Cáceres en esta exposición que estará abierta al público hasta el 7 de enero en horario de 8.30 a 14.00 horas y su entrada es gratuita.