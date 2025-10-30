Compañeros de Belén Cortés: "Esta tragedia se pudo haber evitado y jamás puede quedar en el olvido"

Medio centenar de personas se han concentrado este jueves frente a los juzgados de Badajoz, convocados por colectivos del sector social y sindicatos, para arropar a la familia de Belén Cortés, coincidiendo con el segundo día del juicio del crimen de la educadora.

"Esta tragedia se pudo haber evitado y jamás puede quedar en el olvido", han clamado.

Los compañeros de Belén han recordado que la educadora fue una persona implicada, comprometida con su trabajo, que desarrolló con pasión y siempre con la vocación de ayudar a los demás.

Las ganas de aprender la acompañaron a lo largo de su trayectoria y no dejó de formarse. De hecho, según han contado, su ilusión era matricularse en Enfermería.

Concentración a las puertas del juzgado en la segunda jornada del juicio por la muerte de la educadora Belén Cortés. / S. GARCIA

Inés María Solomando, portavoz de la plataforma Acción social y sindical que aglutina a los convocantes, ha asegurado que tras el crimen de Belén Cortés, desde la Administración se han dado "pasos" para mejorar las condiciones de seguridad de los profesionales que trabajan con menores que cumplen medidas judiciales, pero ha reconocido que "aún queda mucho por hacer".

En absoluto silencio, los asistentes a la concentración han mostrado su apoyo y solidaridad a la familia de la educadora que, "pese al dolor de perder a una hija", se ha estado preocupando durante todo estos meses por cómo se encontraban sus compañeros.

Los profesionales del sector social siguen reivindicando condiciones dignas de trabajo, para que esta terrible muerte no sea en vano y no se vuelva a repetir, porque 'Belén somos todos/as".