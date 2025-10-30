Conoce los 16 finalistas del Festival de la Canción de Extremadura

El Festival de la Canción de Extremadura ya tiene a sus 16 finalistas en la edición de 2025. Tras una reñida fase de castings en Cáceres, Mérida, Badajoz y Jerez de los Caballeros, el certamen musical más veterano de la región encara su recta final.

Conchy Mendo y The Jig Kickers, han sido seleccionados para representar a Badajoz en la gran gala que se celebrará el 15 de noviembre en el Cine Teatro Balboa de Jerez de los Caballeros, donde el público podrá disfrutar del talento de artistas procedentes de distintos puntos de Extremadura y de otras regiones del país.

Desde la provincia de Badajoz competirán también Lucía Álvarez y Trini Moreno, de Lobón y Valverde de Leganés; Jesús Ortiz, de Puebla de Sancho Pérez; Rosannys Barcelo, de Oliva de la Frontera y María Galván, de Calzadilla de los Barros. A ellos se suman voces de la provincia de Cáceres como la de Martina Fernández, de Valdefuentes.

El festival también cuenta con presencia de intérpretes de fuera de Extremadura, como Álex Solano, de Madrid; Marta Porris, de Carranque (Toledo); Ana María Puente “La Pelirroja”, de Getafe (Madrid); Laura Bautista, de Córdoba; Dani Velázquez, de El Puerto de Santa María (Cádiz); Érika Soul, de Jerez de la Frontera (Cádiz); Blanca Miralles, de Mairena del Aljarafe (Sevilla) y Mila Balsera, de Cazalla de la Sierra (Sevilla).

Además, el jurado ha designado como reserva a Marajana Fam, de Mairena del Aljarafe (Sevilla), Alexia García, de Medina de las Torres (Badajoz), y Esperança, de Don Benito (Badajoz).

Uno de los momentos del casting celebrado en Ámbito Cultural de Badajoz este fin de semana. / Andrés Rodríguez

El evento, organizado por La Trouppe con el apoyo de la Diputación de Badajoz, reunirá sobre el escenario a las mejores voces de la comunidad autónoma en una noche que promete emoción, talento y espectáculo. La gala será retransmitida en directo por Canal Extremadura.

Durante la final, además de las actuaciones de los 16 finalistas, el público podrá disfrutar de tres artistas invitados de excepción: Elsa Tortonda, ganadora de La Voz 2023, Paco Arrojo, cantante y actor de musicales con amplia trayectoria nacional y Naiala Narciso, ganadora del Festival de la Canción de Extremadura 2024.

Las entradas ya están a la venta en Giglon.com y también podrán adquirirse en taquilla el mismo día del evento, aunque desde la organización recomiendan no esperar hasta el último momento.

El Festival de la Canción de Extremadura se ha convertido en una plataforma de impulso para jóvenes artistas extremeños, muchos de los cuales han continuado su carrera profesional sobre grandes escenarios. Con 21 ediciones a sus espaldas, se consolida como una cita imprescindible para descubrir nuevas voces y poner en valor el talento musical de la región.