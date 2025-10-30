Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suceso

Detenido un varón que amenazó a otro con un arma blanca anoche en San Roque (Badajoz)

Ambos se vieron envueltos en una pelea que comenzó en una de las aceras de Ricardo Carapeto y terminó en la calzada

Archivo - Un agente de la Policía Nacional en imagen de archivo

Archivo - Un agente de la Policía Nacional en imagen de archivo / EUROPA PRESS - Archivo

Irene Rangel

Badajoz

Una pelea en la avenida Ricardo Carapeto Zambrano, en San Roque, terminó anoche con un detenido.

Los hechos sucedieron alrededor de las 21.00 horas. Dos hombres se enzarzaron en una discusión que poco a poco fue subiendo de tono, llamando la atención de los viandantes que en aquel momento pasaban por la zona. Debido a la hora, no fueron pocos los testigos.

Un objeto punzante

Tras varios minutos de disputa, uno de los varones bajó de la acera y se metió en la carretera, mientras amenazaba a gritos al otro. En un momento dado, uno de los dos sacó un arma blanca con la que pretendía atacar.

Esto provocó un gran susto en los vecinos de la zona presentes, que rápidamente alertaron a los servicios de emergencia. Hasta el lugar se desplazó en pocos minutos la Policía Nacional.

Los agentes procedieron a la detención del varón portador del objeto punzante por amenazas graves con un arma blanca. Se trata de un hombre nacido en 1988.

