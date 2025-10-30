Suceso
Detenido un varón que amenazó a otro con un arma blanca anoche en San Roque (Badajoz)
Ambos se vieron envueltos en una pelea que comenzó en una de las aceras de Ricardo Carapeto y terminó en la calzada
Una pelea en la avenida Ricardo Carapeto Zambrano, en San Roque, terminó anoche con un detenido.
Los hechos sucedieron alrededor de las 21.00 horas. Dos hombres se enzarzaron en una discusión que poco a poco fue subiendo de tono, llamando la atención de los viandantes que en aquel momento pasaban por la zona. Debido a la hora, no fueron pocos los testigos.
Un objeto punzante
Tras varios minutos de disputa, uno de los varones bajó de la acera y se metió en la carretera, mientras amenazaba a gritos al otro. En un momento dado, uno de los dos sacó un arma blanca con la que pretendía atacar.
Esto provocó un gran susto en los vecinos de la zona presentes, que rápidamente alertaron a los servicios de emergencia. Hasta el lugar se desplazó en pocos minutos la Policía Nacional.
Los agentes procedieron a la detención del varón portador del objeto punzante por amenazas graves con un arma blanca. Se trata de un hombre nacido en 1988.
- Un aspirante a la plaza de David Sánchez en la Diputación de Badajoz recurrirá el nombramiento
- 32 funcionarios y 3 trabajadores del Ayuntamiento de Badajoz, a la espera de tomar posesión de su plaza
- Tensión en Valdepasillas: detenido un hombre tras un robo con arma blanca en plena calle
- Comienzan las obras de plataforma única en la calle Padre Rafael de Badajoz
- El Ayuntamiento de Badajoz sortea de nuevo los huertos urbanos para mayores: Así se pueden solicitar
- Un nuevo reto por las calles de la ciudad: 'Código Badajoz', el escape room que enseña de forma diferente
- Edición récord de la Ruta 091: más de 1.700 personas corren por el autismo en Badajoz
- La Policía Nacional interviene en un conflicto familiar en Los Colorines (Badajoz)