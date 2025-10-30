Música en directo
El Espantaperros de Badajoz cierra este jueves su Oktober Jazz
A las 21.30 horas
Se acaba el Ocktober Jazz en El Espantaperros de Badajoz. Lo que no significa que termine la música en directo en este bar de la calle Hernán Cortés, en el corazón del Casco Antiguo, que siembre tiene mucho que ofrecer.
El sugerente programa que se ha venido desarrollando las noches de los jueves de octubre concluye hoy, 30 de octubre, con el concierto de What Jazz Trío, la crema del jazz local, que se encargará también de conducir la Jam Session con la que pondrá la guinda a un fantástico ciclo de música a la medida del local y de su público.
Este trío de jazz está formado por Joaquín de la Montaña con el saxo, Pedro Calero al piano y Javier Tei con la batería.
El concierto comenzará a las 21.30 horas. Se ruega puntualidad.
- Un aspirante a la plaza de David Sánchez en la Diputación de Badajoz recurrirá el nombramiento
- 32 funcionarios y 3 trabajadores del Ayuntamiento de Badajoz, a la espera de tomar posesión de su plaza
- Tensión en Valdepasillas: detenido un hombre tras un robo con arma blanca en plena calle
- Comienzan las obras de plataforma única en la calle Padre Rafael de Badajoz
- El Ayuntamiento de Badajoz sortea de nuevo los huertos urbanos para mayores: Así se pueden solicitar
- Un nuevo reto por las calles de la ciudad: 'Código Badajoz', el escape room que enseña de forma diferente
- Edición récord de la Ruta 091: más de 1.700 personas corren por el autismo en Badajoz
- La Policía Nacional interviene en un conflicto familiar en Los Colorines (Badajoz)