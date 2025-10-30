El Espantaperros de Badajoz cierra este jueves su Oktober Jazz

Se acaba el Ocktober Jazz en El Espantaperros de Badajoz. Lo que no significa que termine la música en directo en este bar de la calle Hernán Cortés, en el corazón del Casco Antiguo, que siembre tiene mucho que ofrecer.

El sugerente programa que se ha venido desarrollando las noches de los jueves de octubre concluye hoy, 30 de octubre, con el concierto de What Jazz Trío, la crema del jazz local, que se encargará también de conducir la Jam Session con la que pondrá la guinda a un fantástico ciclo de música a la medida del local y de su público.

Este trío de jazz está formado por Joaquín de la Montaña con el saxo, Pedro Calero al piano y Javier Tei con la batería.

El concierto comenzará a las 21.30 horas. Se ruega puntualidad.