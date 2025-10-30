Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Música en directo

El Espantaperros de Badajoz cierra este jueves su Oktober Jazz

A las 21.30 horas

Cartel de los conciertos de jazz en El Espantaperros de Badajoz.

Cartel de los conciertos de jazz en El Espantaperros de Badajoz. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

La Crónica de Badajoz

Badajoz

Se acaba el Ocktober Jazz en El Espantaperros de Badajoz. Lo que no significa que termine la música en directo en este bar de la calle Hernán Cortés, en el corazón del Casco Antiguo, que siembre tiene mucho que ofrecer.

El sugerente programa que se ha venido desarrollando las noches de los jueves de octubre concluye hoy, 30 de octubre, con el concierto de What Jazz Trío, la crema del jazz local, que se encargará también de conducir la Jam Session con la que pondrá la guinda a un fantástico ciclo de música a la medida del local y de su público.

Este trío de jazz está formado por Joaquín de la Montaña con el saxo, Pedro Calero al piano y Javier Tei con la batería.

El concierto comenzará a las 21.30 horas. Se ruega puntualidad.

TEMAS

