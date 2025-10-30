Halloween toma el Casco Antiguo de Badajoz este viernes con una ruta terrorífica organizada por nueve familias

Varias casas del Casco Antiguo de Badajoz volverán a llenarse este viernes de calabazas, telarañas y sustos con motivo de Halloween. Una iniciativa vecinal que cumple ya nueve años y que demuestra que el corazón histórico de la ciudad no solo está lleno de comercio, sino también de vida y de familias. “Queremos recordar que en el Casco Antiguo también viven muchas familias con niños, no es solo comercio”, destaca Natalia Reigadas, una de las organizadoras.

En total, nueve viviendas abrirán sus puertas para acoger a los 200 niños inscritos en esta actividad que, con el paso del tiempo, ha pasado de ser algo sencillo a una auténtica experiencia inmersiva. “Empezamos colocando un globo en la puerta para indicar que allí se repartían chuches y ahora hay auténticas escenografías, performances y representaciones teatrales”, explica.

Este año, los participantes recorrerán los distintos escenarios ambientados siguiendo un recorrido cerrado, cuyo mapa no se hace público para respetar el aforo máximo permitido. La ruta comenzará a las ocho de la tarde y se prolongará hasta las once de la noche.

Escenario de terror familiar

Durante la actividad, los pequeños participarán en el tradicional 'truco o trato', llamando a las puertas de las casas decoradas para conseguir sus dulces. En cada parada, los vecinos les recibirán con música, golosinas y alguna que otra sorpresa terrorífica. La actividad mantiene así el espíritu más clásico de Halloween, adaptado a un entorno seguro y familiar.

La organización promete sorprender con nuevas temáticas y decoraciones muy elaboradas. El pasado año los vecinos se superaron con propuestas tan originales como la casa de Bitelchús, un baile de catrinas o un restaurante de zombis. En esta ocasión, la casa de Natalia estará dedicada a los vampiros: “Tendremos regalos para los pequeños y alguna sorpresa también para los mayores”, adelanta.

Imagen de una de las decoraciones del año pasado en la academia Wellington del Casco Antiguo de Badajoz. / Cedida

Para los más sensibles, los organizadores han preparado un sistema de simbología con calaveras que indica el nivel de terror de cada casa, para que los niños puedan elegir si atreverse o no a entrar.

Tienda de juguetes abandonada

También se sumará la academia de inglés Wellington, de Almudena Ortega, que lleva ya cuatro años participando en el Halloween del Casco Antiguo y su implicación se ha convertido en una de las más esperadas por los niños del barrio. “Nos gusta contribuir a crear actividades para los pequeños y fomentar que se diviertan en su entorno”, señala.

"Queremos acercar la cultura anglosajona a los niños de forma lúdica y participativa y esta fiesta es una ocasión perfecta para ello" Almudena Ortega — Propietaria de la academia Wellington del Casco Antiguo

En esta ocasión, la academia se transformará en una tienda de juguetes abandonada, donde los alumnos se convertirán en muñecos vivientes y Almudena, junto a Sonia Ribera, una vecina con gran experiencia en la ruta -conocida por tener una de las casas más terroríficas del recorrido-, serán dos "locas obsesionadas" con las muñecas. “Ella tiene muchísima experiencia y se le da genial; estoy encantada de que este año podamos hacerlo juntas”, cuenta Almudena, que desde su academia, busca acercar la cultura anglosajona a los niños de forma lúdica y participativa y esta fiesta es una ocasión perfecta para ello.

La iniciativa vecinal se consolida así como una cita fija en el calendario festivo de este barrio, que cada año logra conjugar el espíritu de Halloween con el compromiso por mantener vivo el centro y su vida familiar.