Juicio por el crimen de Belén Cortes: las defensas de los menores se quejan de que estén esposados
La jueza no accede a que les sean retirados los grilletes "por seguridad"
La defensa de uno de los tres menores acusados por el crimen de Belén Cortés ha mostrado públicamente sus quejas porque permanezcan esposados durante el juicio, pese a que estan custodiados por dos agentes de la Policía Nacional cada uno de ellos.
Así lo ha señalado este jueves, antes del inicio de la segunda sesión de la vista, José Duarte, abogado del menor de 15 años. El letrado ha explicado que a los tres acusados se les mantuvo con los grilletes durante la sesión de la mañana y de la tarde, sin que la jueza atendiera su requerimiento de que se las quitaran.
El motivo, según ha dicho, es que el jefe de la custodia policial ha considerado que era "más seguro".
Duarte ha señalado que esta situacion viene a corroborar su tesis de la falta de seguridad que había en el piso de cumplimiento de medidas judiciales donde ocurrió el crimen. "Si una cuidadora está sola con cuatro menores en el piso, a veces hasta con ocho, y en el juzgado, que hay 20 policías, tienen que estar esposados, ya me contarán", ha comparado.
El letrado ha confiado en que este viernes, cuando está previsto que declaren los tres investigados, "se les trate como menores" y puedan hacerlo sin esposas.
Por otra parte, la defensa del menor de 15 años ha señalado que en la primera sesión del juicio "se consolidó la responsabilidad civil de la Junta de Extremadura y la inocencia de mi defendido". En este sentido, ha afirmado que esta parte no reprocha a ninguno de los otros dos coacusados ninguna responsabilidad en los hechos, sino que sus esfuerzos se están centrando en defender la inocencia de su representado, "que siempre ha mantenido que no tuvo ninguna participación en el homicidio".
