De la lluvia al sol en minutos: "El cielo de hoy en Badajoz parecía sacado de un capítulo de los Simpsons"

La lluvia de los últimos días y el cambio de horario no favorecen que los pacenses puedan disfrutar de las tardes en la ciudad. En el día de ayer, sin embargo, todo aquel que decidió salir a dar un paseo después de comer pudo disfrutar de un bonito cielo.

Es el caso de Pablo Estévez. Este fotógrafo pacense aprovechó el tiempo entre el fin de las lluvias y la caída de la tarde para salir a captar momentos.

Armado con su teléfono móvil y su cámara de fotos, Estevez recorrió el puente Real, el paseo del Guadiana, los alrededores de Puerta de Palmas, el puente de Palmas y el puente de la Universidad. Su ojo experto supo encontrar las mejores imágenes.

"El cielo de hoy en Badajoz parecía sacado de un capítulo de los Simpsons", aseguraba. Y no le faltaba razón.