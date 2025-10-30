Fotografía
De la lluvia al sol en minutos: "El cielo de hoy en Badajoz parecía sacado de un capítulo de los Simpsons"
El fotógrafo pacense Pablo Estévez recogió así la soleada tarde de ayer en la ciudad
La lluvia de los últimos días y el cambio de horario no favorecen que los pacenses puedan disfrutar de las tardes en la ciudad. En el día de ayer, sin embargo, todo aquel que decidió salir a dar un paseo después de comer pudo disfrutar de un bonito cielo.
Es el caso de Pablo Estévez. Este fotógrafo pacense aprovechó el tiempo entre el fin de las lluvias y la caída de la tarde para salir a captar momentos.
Armado con su teléfono móvil y su cámara de fotos, Estevez recorrió el puente Real, el paseo del Guadiana, los alrededores de Puerta de Palmas, el puente de Palmas y el puente de la Universidad. Su ojo experto supo encontrar las mejores imágenes.
"El cielo de hoy en Badajoz parecía sacado de un capítulo de los Simpsons", aseguraba. Y no le faltaba razón.
- Un aspirante a la plaza de David Sánchez en la Diputación de Badajoz recurrirá el nombramiento
- 32 funcionarios y 3 trabajadores del Ayuntamiento de Badajoz, a la espera de tomar posesión de su plaza
- Tensión en Valdepasillas: detenido un hombre tras un robo con arma blanca en plena calle
- Comienzan las obras de plataforma única en la calle Padre Rafael de Badajoz
- El Ayuntamiento de Badajoz sortea de nuevo los huertos urbanos para mayores: Así se pueden solicitar
- Un nuevo reto por las calles de la ciudad: 'Código Badajoz', el escape room que enseña de forma diferente
- Edición récord de la Ruta 091: más de 1.700 personas corren por el autismo en Badajoz
- La Policía Nacional interviene en un conflicto familiar en Los Colorines (Badajoz)