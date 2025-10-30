Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fotografía

De la lluvia al sol en minutos: "El cielo de hoy en Badajoz parecía sacado de un capítulo de los Simpsons"

El fotógrafo pacense Pablo Estévez recogió así la soleada tarde de ayer en la ciudad

Irene Rangel

Irene Rangel

Badajoz

La lluvia de los últimos días y el cambio de horario no favorecen que los pacenses puedan disfrutar de las tardes en la ciudad. En el día de ayer, sin embargo, todo aquel que decidió salir a dar un paseo después de comer pudo disfrutar de un bonito cielo.

Es el caso de Pablo Estévez. Este fotógrafo pacense aprovechó el tiempo entre el fin de las lluvias y la caída de la tarde para salir a captar momentos.

Armado con su teléfono móvil y su cámara de fotos, Estevez recorrió el puente Real, el paseo del Guadiana, los alrededores de Puerta de Palmas, el puente de Palmas y el puente de la Universidad. Su ojo experto supo encontrar las mejores imágenes.

"El cielo de hoy en Badajoz parecía sacado de un capítulo de los Simpsons", aseguraba. Y no le faltaba razón.

