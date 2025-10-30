La memoria de Paco Zambrano llena el Hospital Centro Vivo

Con mucho arte, centenares de aplausos, sentimientos a flor de piel, claveles al viento y, como decía Alejandro Vega entre actuación y actuación, "muchos besitos al cielo". Así despidió Badajoz en la noche de ayer al médico, flamencólogo y biógrafo de Porrina de Badajoz, Paco Zambrano.

De la mano de la Diputación de Badajoz, un Hospital Centro Vivo a rebosar, con récord de asistencia incluido, fue testigo de una noche inolvidable donde el flamenco extremeño rindió homenaje a su máximo referente en este arte. 21 bailaores, junto a cantaores y guitarristas, deleitaron a los presentes con un incansable y duradero repertorio de tangos extremeños, fandangos y jaleos, "los cantes de su Extremadura".

El Hospital Centro Vivo bate su récord de asistencia en el homanaje a Paco Zambrano / A.C.

José Ángel Castilla, David Silva, Esther Merino, Eva Soto, José Gómez ‘Fefo’, Paulo Molina, Vicky González, Carmen ‘La Parreña’, Fuensanta Blanco (no bailó, por estar lesionada), Carolina la Chispa, María Metidieri, Miguel de Tena, Daniel Castro, Jesús Ortega, Sara Castro, Salomé Pavón, Chiqui Quintana, Alejandro Vega, Domingo ‘El Madalena’ y La Kaíta, quién paró su actuación para dirigir unas palabras a Zambrano, "a quién estoy más que agradecida por todo lo que me enseñó y por todo lo que me amaba, y esta noche cantaré y bailaré hasta devolverle todo ese amor que me dio", estuvieron presentes en una cita a la que desde un primer momento se mostraron dispuestos a participar y la que llevan preparando durante semanas con mucho amor y cariño y "sobre todo, para que estuviera a la altura del legado y figura de Paco Zambrano", afirmó Jesús Ortega.

Actuación de La Kaíta en el homenaje a Paco Zambrano / A.C.

Las actuaciones se intercalaron con discursos y proyecciones que rendían homenaje a su memoria. La periodista Laura Zahínos, encargada de dirigir el acto, realizó un repaso de la vida y obra del flamencólogo, "en la que peleó sin descanso hasta el último aliento, prestó nombres y cantos olvidados, escribió libros que hoy son faro para el estudio de este arte y levantó con paciencia y amor los cimientos del flamenco en Extremadura". Zahínos repitió en numerosas ocasiones que la tarde noche de ayer era para él, "el notario del flamenco extremeño, que no solo sabía de este arte. Lo llevaba en la voz, en la mirada, en la forma de caminar por la vida. Paco era el flamenco en persona", subrayó.

Las palabras enviadas por su hijo, cantes y oraciones grabadas del propio Zambrano en sus tertulias y programas de radio y Porrina, presente con ‘Rezo a Dios’, ‘Morería’ y ‘Ojos Verdes’, sonaron con fuerza ante el silencio y la atenta escucha de los cientos de pacenses asistentes.

"Paco fue, es y será el pilar que nos sostiene todos"

La emoción se apoderó de los artistas, quiénes al finalizar las actuaciones, recorrieron la sala principal del Hospital Centro Vivo alzando claveles rojos en recuerdo de Zambrano. Jesús Ortega subrayó, en declaraciones a este diario, que "Paco era mi padre en el flamenco y el pilar que nos sostenía y aún sostiene a todos". El organizador, durante esta semana de preparativos, incluso pensó en que necesitaba llamarle, "tal y como hacía siempre" para que les diera las pautas del acto.

"Es muy difícil de desarrollar y homenajear en un par de horas todo lo que es Paco, en presente, y será en futuro para el flamenco. El flamenco es emoción, el flamenco es pasión, y Paco Zambrano era así, y el acto trataba de eso, de poner en valor su figura y lo importante que es para este arte", explicó Ortega.

Jesús Ortega (al lado de la figura de Paco Zambrano) tras el homenaje / A.C.

El organizador quiso recalcar que se trataba de un homenaje y no de una despedida, ya que "por el legado, material y sentimiento que nos ha dejado y que llevamos a diario en nuestra mochila, nunca se le podrá despedir". Además, confirmó, que el año que viene, cuando se abran las puertas del futuro Centro Internacional de Flamenco, el museo de flamenco de su interior llevará el nombre de Paco Zambrano.

Agradecimiento de la Diputación

Raquel del Puerto, a través de vía telemática, y el diputado de Cultura, Ricardo Cabezas tomaron la palabra para agradecer a Paco Zambrano "lo mucho que ha contribuido a la cultura provincial". "Hablar de Paco, es hablar de un compromiso con la verdad del cambio, con la divulgación rigurosa y con la defensa del flamenco como ser, identidad, debajo y de toda su naturaleza. Hoy, nuestra cultura y nuestro flamenco llevan sus consejos, llevan su ejemplo, su palabra y su valentía. Porque Paco Zambrano nos enseñó que el flamenco no se aprende, el flamenco se vive, se siente y se comparte", concluyó Ricardo Cabezas.