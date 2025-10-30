Muere el murguero pacense Antonio Mata

El Carnaval de Badajoz llora la pérdida de uno de sus murgueros más clásicos. Antonio Mata Pereira, aficionado a la fiesta desde sus inicios, ha fallecido.

Mata comenzó su andadura en el mundo del Carnaval en El Guatinay. Corrían los años 80. Sin embargo, fue en El nombre da igual donde estuvo la mayor parte de sus años como murguero. Quienes lo vieron en activo aseguran que allí formó un tándem de oro junto a Paco Delgado.

En los años 90, cambió su agrupación y comenzó a actuar con Los Agüitas.

Antonio Mata en su etapa de Los Agüitas. / Paco González

Un comerciante de toda la vida

Mata era comerciante, uno 'de los de toda la vida'. Tenía un negocio familiar en el Casco Antiguo dedicado a los materiales eléctricos. No era raro que por su mostrador pasaran, con ganas de charlar, muchos carnavaleros.

Antonio Mata será velado en el tanatorio Puente Real. Por el momento se desconoce dónde se realizará el sepelio.