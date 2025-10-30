Comercio
Nueva apertura en El Faro: llega la tienda de moda infantil que triunfa en toda España
El nuevo espacio ofrecerá una amplia selección de ropa, calzado y complementos para niños desde recién nacidos hasta los 16 años
El centro comercial El Faro de Badajoz sigue sumando nuevas incorporaciones este 2025. En esta ocasión, el protagonista es Grupo Reprepol, referente nacional e internacional en el sector de la moda infantil, que ultima los preparativos para inaugurar su nueva tienda ‘by Funky Kids’ en la galería comercial.
La apertura está prevista para finales de noviembre y según el grupo promete convertirse en "una de las más esperadas del año".
El nuevo espacio ofrecerá una amplia selección de ropa, calzado y complementos para niños desde recién nacidos hasta los 16 años. Bajo un concepto "moderno y luminoso", la tienda busca ofrecer una experiencia de compra "cercana y de calidad".
Dos colecciones anuales
Las edades que cubren los productos de la cadena son de bebé, infantil, junior y adolescentes. 'By Funky Kids' diseña y produce cada año dos colecciones, una de Primavera-Verano, y otra de Otoño-Invierno.
La elección de la ubicación no es arbitraria. Considerado uno de los centros comerciales más importantes del suroeste peninsular, Grupo Reprepol ha querido destacar El Faro destaca como un punto estratégico junto a la frontera con Portugal, lo que le permite atraer tanto a clientes españoles como portugueses.
2025 es un año cargado de aperturas, reformas y reubicaciones en el centro comercial. Entre ellas destaca el aterrizaje de la cadena danesa Normal, y otras inauguraciones como Mango, Primor o Lefties.
- Un aspirante a la plaza de David Sánchez en la Diputación de Badajoz recurrirá el nombramiento
- 32 funcionarios y 3 trabajadores del Ayuntamiento de Badajoz, a la espera de tomar posesión de su plaza
- Tensión en Valdepasillas: detenido un hombre tras un robo con arma blanca en plena calle
- Comienzan las obras de plataforma única en la calle Padre Rafael de Badajoz
- El Ayuntamiento de Badajoz sortea de nuevo los huertos urbanos para mayores: Así se pueden solicitar
- Un nuevo reto por las calles de la ciudad: 'Código Badajoz', el escape room que enseña de forma diferente
- Edición récord de la Ruta 091: más de 1.700 personas corren por el autismo en Badajoz
- La Policía Nacional interviene en un conflicto familiar en Los Colorines (Badajoz)