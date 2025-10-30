Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nueva apertura en El Faro: llega la tienda de moda infantil que triunfa en toda España

El nuevo espacio ofrecerá una amplia selección de ropa, calzado y complementos para niños desde recién nacidos hasta los 16 años

Tienda del Grupo Reprepol.

Claudia Goyeneche

Badajoz

El centro comercial El Faro de Badajoz sigue sumando nuevas incorporaciones este 2025. En esta ocasión, el protagonista es Grupo Reprepol, referente nacional e internacional en el sector de la moda infantil, que ultima los preparativos para inaugurar su nueva tienda ‘by Funky Kids’ en la galería comercial.

La apertura está prevista para finales de noviembre y según el grupo promete convertirse en "una de las más esperadas del año".

El nuevo espacio ofrecerá una amplia selección de ropa, calzado y complementos para niños desde recién nacidos hasta los 16 años. Bajo un concepto "moderno y luminoso", la tienda busca ofrecer una experiencia de compra "cercana y de calidad".

Dos colecciones anuales

Las edades que cubren los productos de la cadena son de bebé, infantil, junior y adolescentes. 'By Funky Kids' diseña y produce cada año dos colecciones, una de Primavera-Verano, y otra de Otoño-Invierno.

La elección de la ubicación no es arbitraria. Considerado uno de los centros comerciales más importantes del suroeste peninsular, Grupo Reprepol ha querido destacar El Faro destaca como un punto estratégico junto a la frontera con Portugal, lo que le permite atraer tanto a clientes españoles como portugueses.

2025 es un año cargado de aperturas, reformas y reubicaciones en el centro comercial. Entre ellas destaca el aterrizaje de la cadena danesa Normal, y otras inauguraciones como Mango, Primor o Lefties.

