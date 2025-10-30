¿Qué obras se están realizando en la calle Obispo de Badajoz?

Durante la mañana de este jueves varios obreros municipales han sorprendido a los trabajadores y viandantes que han pasado por la calle Obispo San Juan de Ribera de Badajoz.

Varias herramientas, una carretilla y un palet se han apostado en mitad de esta vía desde primera hora y a lo largo de la jornada han ido avanzando en los trabajos.

Los trabajos

Las intervenciones que han ejecutado han sido sencillas, pero de gran utilidad. A lo largo de varias horas han estado interviniendo en esta calle. En concreto, han desarrollado labores de mantenimiento del pavimentado. En concreto, se ha actuado en un tramo de unos 30 metros de largo en la acera más cercana a las dependencias de la Diputación de Badajoz.

Desde el ayuntamiento afirman que las tareas desarrolladas consisten en consolidar este tramo "echando mortero para fijar las piedras". El pavimento de esta vía es a base de losetas de grandes dimensiones y empedrado tipo calzadinha, ambos elementos de granito.

Este mortero ha sido extendido sobre el empedrado, se ha cepillado para que accediera en todos los rincones y se ha eliminado el material sobrante.

Mantenimiento especial

Pese a lo sencillo de las intervenciones, se trata de un trabajo muy necesario, ya que este tipo de piedras precisa de un mantenimiento especial porque con el uso y el tránsito de vehículos pueden soltarse con más facilidad que otras que se emplean en calles peatonales del centro histórico de la capital pacense.

Desde el consistorio señalan que este tipo de trabajos se realiza de manera periódica dentro de las actuaciones de mantenimiento de las calles de Badajoz y este jueves se ha procedido a adecentar y consolidar esta zona de la calle de acceso a la plaza de España más transitada.

Estas intervenciones se suman a las obras que se desarrollan en varias calles del Casco Antiguo. Es el caso de la transformación del pavimentado de la calle Virgen de la Soledad con el estilo calzadinha portuguesa, la conversión en plataforma única de la calle Padre Rafael o la mejora de la calle San Pedro de Alcántara.