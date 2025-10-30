Parques de agua en San Roque y en el foso de San Vicente: algunas propuestas del PSOE de Badajoz para el presupuesto municipal de 2026

Dos parques de agua: uno en la calle Mondego y Labrado de San Roque y otro en el foso del baluarte de San Vicente (antigua pista de patinaje, junto a Puerta de Palmas). Es una de las propuestas que el grupo municipal socialista ha incluido en el anexo de inversiones que ha presentado al equipo de gobierno para los presupuestos de 2026.

La inversión en estas dos singulares actuaciones ascendería a 280.000 euros y sería una alternativa refrescante para los niños de Badajoz en los meses en los que la ciudad soporta elevadas temperaturas, que complican poder hacer uso de los juegos infantiles de los parques tradicionales.

Los parques de agua son espacios para el esparcimiento con fuentes y chorros que salen del suelo o de distintos juegos. Existen en muchas ciudades de veranos tórridos, sobre todo en el sur de la península. El PSOE y el PP incluyeron esta idea en sus programas electorales, pero hasta ahora no se ha puesto sobre la mesa. De momento, es una idea.

La portavoz municipal socialista, Silvia González. / A. M. R.

La portavoz municipal socialista, Silvia González, compareció ayer para dar cuenta de las propuestas que su grupo ha presentado al concejal de Economía y Hacienda, Javier Gijón, que se ha reunido con la oposición antes de rematar los presupuestos del próximo año, que espera presentar antes de que termine 2025.

Otras ideas

El anexo de inversiones del PSOE contiene 33 actuaciones que suman 23,5 millones de euros, por encima de los 17 del presupuesto municipal en vigor.

Tres se repiten del año pasado: una piscina en Ciudad Jardín, la reforma de la avenida Carolina Coronado (1,8 millones) y de la plaza de San Atón (350.000 euros). El listado contiene además 5,3 millones para conectar La Banasta, Las Vaguadas y Llera con la carretera de Olivenza; 2,5 millones para intervenir en la calle Encarnación; 1,4 millones para un depósito de agua en Cerro Gordo; 600.000 euros de presupuesto participativo; 300.000 para cambiar el pavimento del paseo de San Francisco y 150.000 para terminar de reformar el Parque de la Viña. Así hasta 33.