La autora era conocida de la víctima

Detienen en Badajoz a una mujer que se hacía pasar por otra en redes

El perfil fue creado en una aplicación para citas

Imagen de un hacker en Badajoz. / Santi García

La Crónica de Badajoz

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Comisaría Provincial de Badajoz, han procedido el pasado día 28 de octubre a la detención de una mujer por delito de usurpación de estado civil y descubrimiento y revelación de secretos.

La víctima denunció que sus imágenes e identidad estaban siendo utilizadas en una conocida red social de citas, que las tomas habían sido captadas desde una red social suya, a la que solo sus amigos tenían acceso.

De la investigación se hizo cargo el grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Brigada Provincial de Badajoz quienes tras realizar las pertinentes gestiones y reducir el círculo de posibles autores al entorno de la víctima, averiguaron que se trataba de una conocida suya.

Los agentes localizaron y detuvieron a la autora, una mujer de 28 años de edad, elaborando el correspondiente atestado policial y remitiéndolo a la Autoridad Judicial correspondiente.

