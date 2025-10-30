El primer concurso de paellas carnavalero se celebra este domingo en Badajoz

En juego, el 'Cucharón de oro 2025'. Los participantes, los miembros de las comparsas Vaivén y Cambalada. Los que van a llenar el buche... los miembros de ambas agrupaciones.

Estos dos míticos grupos del Carnaval de Badajoz organizan esta jornada de convivencia carnavalera que surgió a través de las redes sociales: estaban participando en un concurso de Instagram y ambas comparsas éramos finalistas. Vaivén propuso que el ganador pagara una paella al segundo clasificado. Cambalada recogió el guante.

Cartel anunciador. / CEDIDA

Actividad conjunta

Ambas directivas quedaron finalmente en que sería una paella conjunta. La idea era hacerla en el local de Vaivén por temas de espacio. La idea fue evolucionando hasta llegar a lo que es hoy: un concurso de paellas del que podrán disfrutar todos los comparseros que así lo deseen. La viva muestra del buen rollo entre carnavaleros.

Aseguran que, aunque sería bonito, no se puede abrir al público porque solo los miembros de las dos comparsas ya son un número importante de asistentes.

Cada plato de paella tendrá un coste de tres euros y habrá un jurado relacionado con el Carnaval de Badajoz que juzgará los platos a ciegas. "Va a ser una convivencia entre las dos comparsas", aseguran.

El Carnaval 2026 calienta motores.