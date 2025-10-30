¿Cómo reformaría el PSOE de Badajoz la céntrica plaza de San Atón?

Es uno de los espacios más céntricos y peor aprovechados, en superficie, de Badajoz: la plaza de San Atón. Llega el momento de elaborar los presupuestos municipales de 2026, con su anexo de inversiones y el grupo municipal socialista propone destinar a reformar esta plaza 350.000 euros. Así figura en el anexo de inversiones que ha presentado en la reunión que ha mantenido con el concejal de Economía y Hacienda, Javier Gijón.

Asegura la portavoz socialista, Silvia González, que Gijón les preguntó que harían en esta plaza.

"Tenemos algunas ideas", fue la respuesta de la portavoz. Los socialistas proponen la creación de un sistema de sombra "singular" y "reversible", con velas inspiradas en iconografía local, pérgolas bioclimáticas, un pavimento termoregulador de alta reflectancia solar y baja inercia térmica que reduzca la temperatura superficial entre 5 y 15 grados centígrados. Asimismo, colocar baldosas drenantes y microperforadas dando preferencia a suelos con baja huella de carbono.

Con retroiluminación artística

También sugieren incorporar elementos de agua "interactivos", reverdecer sin perforar el forjado con jardineras modulares de gran volumen, la reconfiguración funcional del kiosco bar, además de crear un área "de estancia tranquila" con bancos ergonómicos y puntos de recarga alimentados por energía solar. Aún hay más: itinerario de paso peatonal y espacio polivalente para eventos.

"Nuestra idea -explica la portavoz- es que la iluminación sea ambiental y sostenible, con posible retroiluminación artística de mástiles y toldos, reforzando la identidad nocturna y patrimonial del lugar".

Y todo esto, con varios objetivos: "incrementar la permanencia media de la ciudadanía en esta plaza, recuperar este espacio para la convivencia, descanso y encuentro y trasladar una imagen de ciudad moderna, climáticamente adaptada y sensible al patrimonio".