Ricardo Robles-Musso expone en Badajoz pinturas en las que se puede entrar

El artista Ricardo Robles-Musso es el nuevo protagonista de la sala Vaquero Poblador del Hospital Centro Vivo en Badajoz. Su exposición ‘La ciudad ideal’ permanecerá para ser visitada hasta el 7 de diciembre con acceso libre.

Este miércoles, en un encuentro con la directora del Museo de Bellas Artes de Badajoz (Muba), María Teresa Rodríguez, el autor explicó el proceso creativo que sigue.

Visitantes de la exposición. / DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

A preguntas de la comisaria de la exposición, Natalia González, Robles-Musso afirmó que ha combinado la arquitectura y la naturaleza y que ha utilizado todo lo que sus profesores y los grandes artistas de renombre le han enseñado, es decir, "a trabajar la pintura desde la base". De esta forma, ha dado a luz cuadros en los que invita al público a intentar entrar y a descubrir su ciudad ideal como su "utopía personal, la cual no tiene que ser igual para todo el que los contemple", dijo.

Robles-Musso fue alabado y animado a continuar por la directora del Muba, ya que ha podido seguir su obra a través de distintos certámenes, "siempre con gran calidad", transmitió. Y, en efecto, como él mismo dijo, "entre etapas de acopio y etapas de simplificar", seguirá con su técnica al óleo y recorriendo un mundo en el que inspirarse.