La urbanización de la avenida Saavedra Martínez finaliza por completo: "Se ha transformado esta parte de Badajoz"

Las obras de urbanización de la avenida Manuel Saavedra Martínez de Badajoz han finalizado seis meses después de comenzar. En el último mes, se han desarrollado una serie de remates que quedaban por terminar. El alcalde, Ignacio Gragera, señala que "se ha transformado esta parte de la ciudad".

Con la intervención en esta zona del barrio de San Fernando se crean 110 plazas de aparcamiento, dos nuevos viales y el ajardinamiento de varias zonas verdes. El presupuesto que ha destinado el Ayuntamiento de Badajoz ha sido superior a los 375.000 euros.

Obras principales

Las obras de calado finalizaron a mediados de septiembre y desde entonces han estado ultimando algunos detalles que faltaban por pulir. El mes de marzo comenzaron a trabajar las grandes máquinas en esta avenida, una de las arterias de la margen derecha por la que miles de vehículos transitan cada día. Con la finalización de esta actuación se culmina el proyecto de renovación de la conexión de la avenida de Elvas con San Fernando y el polígono industrial El Nevero. Este comenzó hace años cuando se mejoró la zona aledaña a las instalaciones deportivas de El Vivero. Posteriormente, se intervino en la calle Pedro de Alvarado, continuación entre Saavedra Martínez y el polígono y en la zona más cercana al Seminario Metropolitano San Atón.

Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz, y Carlos Urueña, concejal de Vías y Obras, visitan la avenida Manuel Saavedra Martínez de Badajoz. / Ayuntamiento de Badajoz

De esta forma, se culmina la regeneración de este tramo: "Es la segunda fase que arrancamos después de haber terminado la parte de Pedro de Alvarado y que ha transformado esta parte de la ciudad", afirma Gragera. De este modo, en un vídeo compartido en redes sociales, asevera que esta transformación "obedece a las necesidades tanto de vecinos del barrio de San Fernando como a los trabajadores y usuarios del polígono El Nevero".

"Embellecimiento de esta vía principal"

Entre las acciones que se han desarrollado se encuentra la creación de zonas verdes y que "han embellecido esta vía principal". En total, se han plantado más de 20 árboles entre olivos, jacarandas y especies arbustivas. Pero también se ha intervenido en materia de seguridad que "han permitido que aquellos que transitan por ella puedan hacerlo de manera más segura". Asimismo, se han asfaltado las nuevas vías que discurren en paralelo a la avenida y en la creación de nuevos estacionamientos: "Los vecinos nos demandaban más plazas de aparcamiento y le damos respuesta".

Detalle de una de las zonas verdes que se han incorporado a la avenida Manuel Saavedra Martínez de Badajoz. / Ayuntamiento de Badajoz

Además, se ha actuado en los servicios básicos de esta zona. Se han sustituido y renovado la red de abastecimiento, de saneamiento y la eléctrica de toda la zona. Además, han trabajado en la conexión de la avenida Manuel Saavedra Martínez con la calle Salvador García Sánchez, una de las vías perpendiculares.

Este contrato salió a licitación el 30 de enero y la semana del 25 de marzo comenzaron las intervenciones en esta avenida. El plazo de ejecución era de cinco meses. En total, se han intervenido sobre un total de 10.000 metros cuadrados. De ellos, entre 5.000 y 6.000 son de nuevo pavimento y el resto se han convertido en zonas verdes. Este contrato fue adjudicado a la empresa Carlos González Díaz SL.

El primer edil asegura que cumplen con la ciudad y se comprometen con ella: "Nos ha encantado intervenir aquí y poder transformar esta zona de la ciudad tal y como teníamos comprometido".