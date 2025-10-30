Vecinos de la calle San Pedro de Alcántara de Badajoz tras terminar su reparación: "Esto parece otra calle"

La calle San Pedro de Alcántara de Badajoz ya está reparada. A lo largo de dos meses se han realizado varias actuaciones de mejora con el objetivo de renovar las infraestructuras y optimizar el estado general de la vía.

En esta céntrica calle pacense, una de las más transitadas del Casco Antiguo, se registraban diversos contratiempos, desde los problemas de accesibilidad por el mal estado del pavimento, pasando por las incidencias en el suministro eléctrico, hasta llegar a los frecuentes cortes de agua provocados por las averías de la red de abastecimiento.

Estas son las mejoras

El Ayuntamiento de Badajoz ha realizado distintas intervenciones para solucionar todas las incidencias. De esta forma, se han sustituido las acometidas de abastecimiento de agua; se han mejorado y adecuado los sumideros que recogen las aguas pluviales; se han reparado los socavones que se encontraban a lo largo de la vía; y se han renovado las acometidas y los tramos de saneamiento de aguas residuales que se encontraban en mal estado.

Además, se ha rehabilitado la parte central de la calle. Hasta la fecha, estaba compuesta por losetas de granito y calzadinha portuguesa en los laterales. Con este nuevo pavimentado, las grandes placas se han sustituido por adoquines de granito de unos diez centímetros de ancho. Según señalan desde el ayuntamiento, con este tipo de material se garantiza "una mayor durabilidad y una mejor integración estética con el entorno".

Además, apuntan que estas "actuaciones contribuyen a la mejora de las condiciones de servicio, seguridad y accesibilidad de la vía pública".

La opinión de los vecinos

José Luis Ramírez es vecino del número 4 de esta calle y relata que era constante sufrir las incidencias en el suministro de agua: "Eran cortes continuos, reparaban la avería y ese trozo, al poco tiempo volvía a surgir en otro punto...". Cada vez que esto ocurría, suponía el desperdicio de muchos litros de agua y varias horas sin poder utilizar el suministro. "La última vez que sucedió fue hace algo más de tres meses y estuvo toda la mañana sin agua", expone. Este vecino asegura que, de momento, esta problemática se ha solucionado.

José Luis Ramírez, vecino de la calle San Pedro de Alcántara de Badajoz. / J. H.

Los problemas del agua no eran los únicos: "La calle estaba fatal. Los adoquines se levantaban por el paso de los coches", afirma. Una vez finalizadas las reformas, "la calle ha quedado muy bien".

Otra de las vecinas de la zona es María Josefa Vargas. Ella vive en la calle San Atón, que desemboca en la plaza de San José, a escasos metros de la vía reparada. Según expone, sufría los incidentes que se registraban en esta vía de Badajoz. Dice que los tropiezos eran tan frecuentes como los baches, socavones o las baldosas sueltas. No solo ocurre en San Pedro de alcántara también se extiende a otras calles del Casco Antiguo: "Yo en la calle Encarnación, muy cerca de aquí, tuve una caída muy grande. Me hice mucho daño", asegura Vargas.

María Josefa Vargas en la calle San Pedro de Alcántara de Badajoz. / J. H.

Esta vecina hace una valoración muy positiva de las obras que se han desarrollado en una de las calles más transitadas del barrio: "Esto parece otra calle", afirma. Aunque recuerda que hay muchas otras calles del centro que necesitan un arreglo urgente.

Como ella, Daniel Rodríguez también es uno de los vecinos afectados. Vive en la calle Morales, "una de las que queda por convertir en plataforma única". También muestra su satisfacción por ver esta calle totalmente reparada porque con ello se soluciona uno de los problemas que más le afectaban: "Había cortes de luz constantes, cada día se iba tres o cuatro veces", asevera. Esto le ha provocado grandes perturbaciones a lo largo de los últimos tiempos, ya que él teletrabaja y le ocasionaba trastornos importantes.

Eso sí, afirma que la estética de la calle la han quedado como estaba y "es una obra sobre obra". Por ello, reclama que miren a otras calles del casco histórico para futuros proyectos: "Hay mucha gente mayor viviendo en este barrio y hay zonas que son totalmente impracticables", concluye.

"La mejora ha sido bienvenida por todos"

Con él coincide Jesús Gutiérrez, otro de los residentes en San Pedro de Alcántara. Cree que no era la vía más afectada, aunque sí reconoce que con el agua "el pavimento resultaba un poco resbaladizo" y asevera que "la mejora ha sido bienvenida por todos los vecinos".

Aun aplaudiendo el resultado de la obra, señala algunos aspectos a tener en cuenta: "Estamos sufriendo la presencia de los contenedores de basura en mitad de la calle y los peatones tienen que desplazarse al centro de la calzada con el consiguiente riesgo. Además, estéticamente es terrible". Por ello, reclama al ayuntamiento que estudien la posibilidad de ubicarlos en otra zona o incluso soterrarlos para evitar que estén tan visibles en una "zona de las más transitadas del Casco Antiguo, es el acceso principal a la Alcazaba y la imagen que se llevan los turistas con los contenedores es más que mejorable", lamenta.