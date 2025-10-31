Cultura
Ana H. San Pedro, artista extremeña: “Lo dejé todo para dedicarme a la pintura”
La pintora expone en Badajoz 'Ludo Mentis', una muestra que ya ha girado por Europa y Estados Unidos
Laura Rodríguez Díaz
La artista plástica Ana H. San Pedro es originaria de Cáceres, aunque ha vivido alrededor de 20 años en Italia donde ha podido nutrirse del arte de este país. Ahora viene a exponer en la capital pacense sus creaciones en la muestra ‘Ludo Mentis’, una muestra que ha girado por Europa y Estados Unidos.
Esta colección de obras estará expuesta al público desde el 30 de octubre hasta el 13 de diciembre en la sala Vaquero Poblador de la Diputación de Badajoz.
¿Quién es la que está detrás de la exposición 'Ludo Mentis'?
Pues yo soy Ana H. San Pedro, soy artista plástica, soy extremeña de origen, aunque me he formado y he vivido casi toda mi vida en Italia. Básicamente soy una pintora.
Esta parte creativa, ¿le viene desde que niña o ha sido algo que ha ido desarrollando?
Se puede decir que desde que era pequeñita, lo que pasa es que creo que muchos artistas decimos lo mismo. Cuando eres pequeño la gente piensa que estás creando grandes obras de arte, y no. Cuando eres pequeñito sientes esa pulsión, te dedicas a pintar muchísimo.
Tus padres notan que tienes aptitudes porque pintas muy bien para la edad que tienes. Y luego la vida te va llevando por otros derroteros, al menos en mi caso, hasta que llega un momento que dices "no, yo siempre he querido pintar". Lo dejé todo y seguí esa pasión que he tenido siempre, y ahora puedo decir que lo he conseguido.
También ha declarado que mucho tiempo de tu vida lo ha pasado formándose y viviendo en Italia, ¿por qué decidió volver a Extremadura?
Pues fue por motivos personales, yo no tenía pensado volver. Pasé por una ruptura y eso me trajo de vuelta, de lo cual también estoy contenta porque recuperé mis raíces... aunque yo siempre me he considerado italo-española porque amo a Italia. Me siento completamente italiana y le debo toda mi carrera. Allí tuve mis inicios y fue donde realmente empezó todo. Además, conté con bastante aceptación, que para una pintora que está empezando es muy importante.
'Ludo Mentis’, ¿qué puede contar un poco sobre esta muestra?
Pues Ludo Mentis, Juego de la Mente, es un poco lo que hago yo al pintar. Para mí la pintura no es un juego, sino que es mi trabajo, mi principal motivo de vida. Al mismo tiempo lo que hago es crear obras en las que todo es un juego, tanto para mí como para el espectador. Está todo lleno de objetos, simbolismos y metáforas que invitan al juego y a que cada uno pueda interpretar la obra de una manera diferente.
Estamos hablando de surrealismo además del mundo onírico, con lo cual nada es lo que parece y no se le puede intentar dar a mis obras un sentido lógico, sino que tienes que dejarte entrar en esos mundos y desplegar tu imaginación, como hago yo cuando los creo. Prácticamente, 'Ludo Mentis' va de eso, de entrar en mi mundo como en una carpa de circo y disfrutar.
Su exposición cuenta con un total de 32 obras y algo que merece la pena resaltar es que todas ellas están protagonizadas por la figura femenina, ¿en qué se inspiró para tomar este camino?
Esto viene de muy lejos. No se llega a este punto de la nada. Yo al principio pintaba muñecas articuladas que iban movidas por cuerdas hasta que surgió una liberación de las mismas y se fueron humanizando, que es en el punto en el que están ahora. Son simplemente figuras femeninas que uso como arquitectura porque es un elogio de lo femenino. Realmente mi obra es siempre un elogio de lo femenino. No llegué a esto en un segundo, ha sido muy progresivo. Esas treinta y dos obras son el trabajo más o menos de tres años. Casi todas, han estado expuestas por el norte de Europa, por Estados Unidos, por el norte de España y después de mucho tiempo vuelvo a exponer en Extremadura, que me hace mucha ilusión. De hecho, hay quince obras que han venido expresamente como primicia y que salen directamente de mi estudio para venir a Badajoz.
Dentro de esta exposición, ¿hay alguna obra a la que le tenga una especial predilección?
Si están aquí, es porque todas tienen algo especial. Para mí es muy difícil elegir una. Es verdad que hay algunas a las que les tienes más cariño, pero porque a lo mejor has dibujado un determinado objeto al que le tienes aprecio, o porque cuentan algo que va un poco más a lo personal, pero realmente no podría elegir ni apartar o descartar ninguna de ellas. Están aquí porque todas merecen estar aquí.
Aunque sea un poco pronto porque ahora mismo está con su nueva exposición 'Ludo Mentis', ¿su cabeza ya está pensando en nuevos proyectos o nuevas ideas que llevar a cabo próximamente?
Yo siempre tengo las puertas abiertas y además yo nunca estoy haciendo solo una cosa. De hecho, cuando estoy preparando una exposición en mi estudio, estoy trabajando en dos o tres cosas a la vez
¿Tiene pensado variar de estilos o vas a seguir una dinámica a partir de ahora?
Yo me dejo llevar por los cuadros. Empecé en el año 2001 fue mi primera exposición en Roma, dibujando y pintando cosas completamente diferentes y poco a poco se me ha ido marcando el estilo con el que he llegado hasta aquí. Esto es un continuo evolucionar, es decir, mi estilo siempre será, por lo que me dicen reconocible al primer impacto, y, eso es lo más difícil de conseguir para un pintor. Por lo tanto, mi estilo siempre va a ser identificable, pero a dónde me lleve eso, no lo sé. De momento yo seguiré con lo que estoy haciendo ahora y todo eso supongo que, al igual que yo, irá evolucionando.
Para terminar, ¿cómo se ve en un futuro?
Mayor (se ríe). En lo profesional, yo creo que seguiré pintando. No concibo la vida sin pintar. En algún momento, cuando no he podido hacerlo por cualquier cosa y he tenido que hacer un parón, me he dado cuenta de que no puedo estar sin ello. Es algo que llevas dentro y que tiene que salir. Mi cabeza es un hervidero de ideas y tienen que salir de alguna manera. Entonces yo pienso que aunque vaya más despacio, yo creo que siempre seguiré pintando.
