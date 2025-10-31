Así fue el concierto de Jordi Évole en Badajoz

Música, monólogos, risas, anécdotas, e incluso servicio de bebidas gratuito. Así fue el concierto de Jordi Évole en la Rucab de Badajoz, el cual muchos de los allí presentes lo definían como "diferente".

El periodista y Los Niños Jesús no se demoraron mucho en salir. Pasadas las 20.15 horas ya se encontraban sobre el escenario. Y desde el principio quedó muy claro que eran "buenos amigos", sobre todo, por las bromas y comentarios que se realizaban entre ellos.

Jordi Évole y Los Niños Jesús en el escenario del salón de actos de la Rucab / A.C.

El concierto tuvo de todo. Las canciones se complementaron con una sesión de risas. Entre canción y canción, Jordi Évole hizo uso de "la faceta que mejor se me da", hablar. Pero no de cualquier cosa, introducía los siguientes temas de forma humorística. "Que sepáis que la de 'Son mis amigos' la sacamos nosotros, pero luego se la cedimos a Amaral porque nos dio por ahí. Pero que sepáis que es nuestra", señalaba entre risas mientras tiraba de inventiva.

Jordi Évole subió a una persona del público al escenario / La Crónica

Aunque no todo fue humor. La buena música también estuvo presente. El abarrotado y casi lleno salón de actos de la Rucab no paró de bailar y ponerse de pie para disfrutar de temas versionados de grupos conocidos como Estopa, La Oreja de Van Gogh, Amaral, Extremoduro, Duncan Dhu, Carolina Durante, El Último de la Fila, Kiko Veneno… Incluso había varios que, emocionados, cogieron y tocaron la 'guitarra imaginaria' para acompañar al grupo.

El salón de actos de la Rucab rozó el lleno / A.C.

Évole, sorprendido, paró el concierto para alagar al público. "Esto es increíble. Es el primer concierto en el que el público no está bebiendo nada y aun así no paran de bailar", señaló. Acto seguido, se marchó al camerino y volvió al momento con varias latas de cerveza, refrescos y piezas fruta que regaló al público. "Ahora sí que es un concierto de verdad. Ya podemos continuar", comentó entre risas.

Sobre las 22.00 horas el grupo dio por finalizado el concierto, no sin antes acabar su repertorio con 'Grita', de Jarabe de Palo, a modo de homenaje a Pau Donés por el impulso que este les dio para comenzar esta aventura musical.