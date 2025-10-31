En Badajoz los difuntos se buscan con código QR

Los dos cementerios municipales de Badajoz se digitalizaron hace años. En ambos existen pantallas táctiles para localizar con el nombre del difunto dónde se encuentra la tumba donde se encuentra. Hay que tener en cuenta que las dimensiones de ambos camposantos dificultan la tarea de encontrar el lugar donde alguien se ha enterrado cuando no se tienen nociones exactas sobre su ubicación.

El ayuntamiento pacense ha dado un paso más y este año ha incorporado los códigos QR y red wifi en ambos cementerios para que no haya que acudir necesariamente a las pantallas, sino que se pueda descargar la información en el teléfono móvil. Estarán disponibles a partir de este viernes por la tarde, según ha explicado el concejal de Cementerios, Carlos Urueña.

El concejal señala que coincidiendo con el Día de Todos los Santos y de los Difuntos suelen formarse colas delante de las pantallas, donde ya funciona una web de localización con un plano que redirige al enterramiento buscado. Las pantallas se van a modificar con un asistente virtual que indica al solicitante cuál es el procedimiento. Además, se van a incorporar carteles con un código QR que permite descargar en el móvil esta misma función. Pero solo se podrá hacer en el cementerio, con su red wifi.

Habrá dos códigos: uno para la wifi del cementerio y otro para la web. Con el dispositivo y con de la red wifi se podrá escanear el código QR y la misma pantalla que ahora existe en los dos cementerios aparecerá en el móvil. Se introduce el apellido del difunto y aparecerá un plano con la ubicación de su nicho. A lo largo de esta mañana se ha estado montando para que funcione este fin de semana.

Urueña apunta que hay mucha gente que si quiere localizar a un familiar, los dos cementerios de Badajoz son muy grandes.

Otra novedad es que en el plano aparece marcado el recorrido con flechas, para facilitar la búsqueda, hasta el bloque de los nichos, donde ya se tiene que buscar el número.

Soluciones fáciles para momentos difíciles.