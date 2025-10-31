Los cuarteles de Albuerquerque, Guareña y Castilblanco se renovarán con ayuda de la Diputación de Badajoz

La Diputación de Badajoz y la Guardia Civil han renovado su acuerdo de colaboración destinado a la conservación y mejora de varios acuartelamientos de la provincia. La presidenta de la institución provincial, Raquel del Puerto, ha anunciado este viernes la concesión de una subvención nominativa de 225.000 euros, que permitirá acometer obras en los cuarteles de Alburquerque, Castilblanco y Guareña.

La presidenta ha dado a conocer los detalles de la renovación del acuerdo, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada del teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, Manuel Delgado, así como de los alcaldes de Alburquerque y Castilblanco, municipios beneficiarios de esta nueva inversión.

La presidenta ha destacado que esta aportación supone 50.000 euros más que la del ejercicio anterior, en el que se ejecutaron actuaciones de mantenimiento y conservación en los acuartelamientos de Guareña, Villar de Rena y Valdivia. “Estas inversiones permiten mantener en condiciones óptimas unos edificios donde trabajan profesionales que garantizan la seguridad y donde se atiende directamente a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia”, ha subrayado.

Precisamente, hace una semana Raquel del Puerto visitó las obras que se han realizado en el cuartel de Valdivia, en compañía del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, el presidente de la Fempex, Manuel González, y el alcalde valdiviano, Diego Corraliza.

1,1 millones desde 2018

Del Puerto ha recordado que la colaboración entre ambas instituciones se remonta a 2018, año en el que se firmó el primer convenio. Desde entonces, la diputación ha destinado 1,1 millones de euros a la mejora de infraestructuras de la Guardia Civil en diferentes municipios pacenses.

Gracias a estos acuerdos, se han acometido actuaciones en acuartelamientos de localidades como San Vicente de Alcántara, Almendral, Monesterio, Alange, La Albuera, Segura de León, Santa Amalia, La Roca de la Sierra, Olivenza, Valdecaballeros o Granja de Torrehermosa, entre otras.

“La Diputación de Badajoz quiere seguir contribuyendo al trabajo de la Guardia Civil, apoyando su labor y favoreciendo la prestación de un servicio público en condiciones dignas”, ha afirmado la presidenta, quien ha incidido en que estos proyectos no solo dignifican las instalaciones del cuerpo, sino que también preservan el patrimonio arquitectónico e histórico de los municipios rurales.

El teniente coronel Manuel Delgado ha agradecido la implicación de la diputación en la mejora de los acuartelamientos y ha resaltado que estas inversiones repercuten directamente en la calidad del servicio que la Guardia Civil presta a la ciudadanía.

Ha precisado, que en el caso del cuartel de Castilblanco, se intervendrá en las necesidades más estructurales del edificio, en el que viven tres familias. En el de Alburquerque se trabajará en interiores, mejoras en fachada y se acometerá una marquesina para los vehículos. Mientras que en Guareña, se harán obras complementarias a las que se ejecutaron en 2024.