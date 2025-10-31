Los fans del Atlético de Madrid están de suerte: esta es la sorpresa que les espera en Fehispor

Del 6 al 9 de noviembre, la institución ferial de Badajoz, Ifeba, acoge una nueva edición de Fehispor, la Feria de España y Portugal que se ha consolidado como uno de los grandes puntos de encuentro comercial, social y cultural entre ambos países.

En total, la feria ocupará más de 7.000 metros cuadrados y contará con alrededor de 80 empresas expositoras e instituciones, entre ellas la Junta de Extremadura, Extremadura Avante, la Dirección General de Turismo, la Diputación de Badajoz, el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, la Entidad Regional de Turismo de Alentejo o Eurobec.

La concejala del área, Elena Salgado, ha presentado esta nueva edición en la que ha destacado que “Fehispor es sin duda una de las citas más emblemáticas del calendario de nuestra ciudad y una feria que nació con el propósito de extender lazos entre Extremadura y la vecina Portugal”. Tras más de tres décadas de historia, el certamen se mantiene como una referencia en cooperación y desarrollo común. "Combina la actividad empresarial con la oferta cultural, turística y gastronómica, convirtiéndose en una experiencia única para visitantes de ambos lados de la frontera", ha indicado.

Elena Salgado y Luis Rodríguez Ardila, durante la presentación de Fehispor 2025. / Rebeca Porras

Una exposición dedicada al Atlético de Madrid

Uno de los principales atractivos de esta edición será la exposición dedicada al Club Atlético de Madrid y a las peñas extremeñas, una muestra que recorrerá la historia y la cultura del club a través de más de 60 momentos históricos, documentos originales, réplicas de camisetas, trofeos emblemáticos y recuerdos de jugadores y entrenadores extremeños que han formado parte de la familia atlética.

Entre las piezas destacadas figuran la primera camiseta rojiblanca, botas, balones y guantes de grandes futbolistas, así como trofeos tan significativos como el Campeonato Nacional de Liga 2020-2021 o la Copa de la Reina 2023.

La exposición contará además con zonas interactivas, photocall, videojuegos, talleres infantiles y un 'chutómetro', ofreciendo una experiencia participativa para toda la familia.

El exsecretario técnico del club, Luis Rodríguez Ardila, ha señalado que la organización ha intentado hacer una exposición "lo más extremeña posible", pero abierta a cualquier posibilidad que les marcara el club Atlético de Madrid. "Nos acompañarán jugadores míticos del club, que han sido seña de identidad de la entidad atlética y estarán con nosotros durante la feria”.

Imagen de archivo de Fehispor 2023. / Andrés Rodríguez

El domingo, además, se celebrará una gran convivencia de peñas extremeñas del Atlético de Madrid, que reunirá a centenares de aficionados, a la que está invitada toda la ciudad.

Turismo, artesanía y gastronomía ibérica

Otro de los espacios destacados será Turiberia, la quinta muestra de turismo ibérico, que permitirá recorrer los destinos más atractivos de Extremadura y Portugal, sus tradiciones, cultura y patrimonio. Como novedad, se celebrará un encuentro de bloggers e influencers de turismo ibérico de ambos países.

También tendrá un papel protagonista la artesanía extremeña, con una veintena de artesanos que exhibirán joyería, cuero, cerámica, moda o bisutería, un espacio que cuenta con el apoyo de Extremadura Avante y la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura para seguir impulsando la marca de artesanía de Extremadura.

Uno de los stands de venta de dulces en la feria. / Santi García

El área gastronómica ofrecerá además productos ibéricos, dulces, mieles, cervezas artesanas y hamburguesas de la raya, además de foodtrucks, showcookings, talleres infantiles, catas y maridajes. En el stand de Alimentos de Extremadura se desarrollará un completo programa de actividades y degustaciones, además de la entrega de premios del XIX Encuentro de Vinos de Extremadura y el Alentejo.

Sorteos y actividades para el público

Durante los cuatro días se realizarán sorteos diarios entre las personas que hayan comprado su entrada, con camisetas y balones firmados, así como otros premios como un casco de moto y tratamientos dentales, con el objetivo de dinamizar la feria e incentivar la participación.

El horario de la feria es el jueves 6 de noviembre de 11 a 20 horas, viernes 7 y sábado 8 de 11 a 21 horas y el domingo 9 de 11 a 19 horas. La entrada para el público general es de 3€ y habrá descuentos para familias numerosas, desempleados y niños.

Expositor con cerámica presente en Fehispor 2024. / Jota Granado

Fehispor invita a toda la ciudadanía de Extremadura y Portugal a visitar Ifeba y disfrutar así de una cita que cada año refuerza la unión entre dos pueblos hermanos.