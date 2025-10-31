¿Por qué la Galería de Fusileros ha estado cerrada más de dos años? El PSOE de Badajoz pide explicaciones

El grupo socialista celebra que la Galería de Fusileros vuelva a abrirse al público, pero considera que mantenerla cerrada durante más de dos años «ha sido un grave error y una muestra de la desidia del equipo de gobierno del PP». «Quien ha permitido que haya estado 26 meses cerrada no defiende los intereses de Badajoz», sostienen desde el PSOE, que lleva reclamando su reapertura durante todo este tiempo.

La Galería de Fusileros permanecía ya cerrada en septiembre de 2023, y desde entonces no volvió a abrirse hasta ahora.

En este tiempo, el grupo socialista «ha sido prácticamente el único» en insistir en su recuperación, planteándolo en cuatro ocasiones, la última el pasado 19 de marzo, a través de su portavoz, Silvia González Chaves.

El PSOE pide explicaciones claras sobre los motivos de este retraso y sobre quién ha realizado la instalación de las luminarias, cuya renovación se ha extendido durante más de dos años. «En pleno siglo XXI se ha tardado más en colocar unas luces nuevas que en construir la propia galería en el siglo XVIII». Por otro lado, desde el PSOE animan al ayuntamiento a recuperar otras galerías.