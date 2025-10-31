Con Halloween a las puertas y ya hay menús de Navidad: comienza la cuenta atrás en Badajoz

Muchos restaurantes de Badajoz ya tienen en la calle sus menús de Navidad.

Por pronto que parezca, los hosteleros aseguran que octubre se ha convertido estos últimos años, en el mes por excelencia para realizar estas reservas. Esto se debe a la elevada demanda de comidas y cenas de empresa en la ciudad durante estas fechas. De hecho, algunos de estos restaurantes como Las Tres Campanas o Azabache llevan recibiendo solicitudes desde el mes de septiembre. La respuesta de los responsables de estos locales ante esto es que “Badajoz tiene más demanda de gente que sitios en los que celebrarse”, coinciden Paloma García y Nuria Bermejo, de de ambos locales. Es por eso que el espíritu navideño de la gente no es lo que nace meses antes de Navidad, sino su instinto de querer ocupar un lugar en la mesa de estos establecimientos ante la llegada de estas fechas.

Los propietarios de los establecimientos mencionados anteriormente están de acuerdo en que siempre cuentan con un exceso de reservas, sin embargo "no ha sido hasta los últimos tres años en los que los menús de Navidad han tenido que salir con antelación", asegura Antonio Francisco Caro, propietario de La Bistrológica, local ubicado en Valdepasillas.

Presupuesto por cabeza

Dependiendo del lugar en el que se realice la reserva, los precios de los menús van oscilando. El más barato ronda los 35 euros y el más caro gira alrededor de los 50. En algunos casos, los propietarios de los restaurantes han conservado los precios del año pasado, pero la gran mayoría han tenido que subirlos ligeramente debido a la inflación que se está sufriendo en el país.

Todos tienen cerrados los platos que contienen, si bien algunos están formados por primeros, segundos y postres y otros simplemente se basan en platos para compartir que se sirven en el centro de la mesa. La idea es que cualquier bolsillo pueda permitirse salir en Navidad.

Días más solicitados

Los días de mayor apogeo son los fines de semana de mediados del mes de diciembre, justo después del puente del día de la Constitución y el día de la Inmaculada Concepción. Francisco Borrego, propietario de La Casona Alta y La Casona Baja, asegura que "los días 13, 14, 19 y 20 de diciembre suelen ser los más solicitados para realizar estas comidas y cenas de empresa". Sin embargo, las fechas claves de la Navidad como el 24 o el 31 también suelen ser muy demandadas en los restaurantes, con la diferencia de que estas reuniones suelen ser eventos familiares.

El volumen de negocio de este hostelero en sus locales es tal que ha reabierto un restaurante que tenía cerrado desde hace meses por las obras de su alrededor, La bodega de San José, para poder dar servicio a más comensales.

Merece la pena destacar que otros tantos establecimientos no sacan este tipo de menús aunque también cuenten con elevada demanda de reservas, a muchos de ellos les basta con servir lo que consta en su menú original. Hay opciones para todos los gustos.

A pesar de que aún no han pasado Halloween ni Todos los Santos, los pacenses ya piensan en Navidad.