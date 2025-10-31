Herido un motorista de 68 años en un accidente en la carretera Badajoz-Cáceres

Un hombre de 68 años ha resultado herido este viernes tras sufrir un accidente en moto en Badajoz. Como consecuencia del siniestro, el varón ha sufrido una fractura de un miembro superior y ha sido trasladado al Hospital Universitario de la capital pacense. Su estado es menos grave.

Los hechos ocurrían en la carretera N-523 (Badajoz-Cáceres), en el punto kilométrico 84, sobre las 13.00 horas, cuando el 112 Extremadura recibía el aviso de la emergencia.

Hasta el lugar se han desplazado una Unidad Medicalizada del SES y una patrulla de la Guardia Civil.