Maat inaugura el Ciclo de Música Actual en la sede de Fundación CB en Badajoz

El cuarteto de saxofones Maat inaugura, con un programa de gran riqueza estética, el XVII Ciclo Música Actual de Badajoz del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM).

Será esta tarde, a las 20.30 horas, en el edificio Montesinos 22 de Fundación CB. Su propuesta pone en valor tanto la creación contemporánea como la música escrita por compositoras, además de incluir un estreno absoluto de una nueva obra de Aleksandra Vrebalov

El concierto se abre con dos joyas tempranas de Lili Boulanger, Nocturne y Cortège, ejemplos de la sutileza y modernidad que marcaron su breve pero intensa carrera. Presentará un programa heterogéneo.