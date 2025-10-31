Los mejores vinos de Extremadura dan el pistoletazo de salida al fin de semana en Badajoz

Los mejores caldos de la región se dan cita este viernes en Badajoz. El Hospital Centro Vivo es el escenario del I Congreso del Vino y Enoturismo de Extremadura, una iniciativa de Opaex (Organización de Profesionales, Autónomos y Emprendedores de Extremadura).

A lo largo de esta jornada, la capital pacense también se transforma en la del vino para potenciar su consumo y el turismo que se genera en torno a este sector en la región. Fernando Segador, presidente de Opaex, ha explicado que esta iniciativa surgió con el fin de "promover el consumo del vino extremeño en el ámbito nacional, pero también dentro de la región". Así, ha señalado durante la inauguración de este encuentro que suele ocurrir que "en muchos restaurantes se escucha cómo piden primero Ribera del Duero o Rioja antes que los de aquí".

"Van a surgir sinergias"

Por ese motivo, se ha decidido organizar esta cita para poner en el centro los caldos producidos en Extremadura. En este congreso se dan cita 15 bodegas de toda la geografía extremeña, algunas de ellas con paquetes específicos de enoturismo que ya comercializan. Además, también hay empresas dedicadas al sector turismo que también acuden con el fin de profundizar en algunas de las experiencias que se pueden ofrecer a los visitantes: "Creemos que van a surgir sinergias y el vino se va a unir con el turismo para progresar mucho más", ha asegurado Segador, que ha señalado que este puede "ser un granito de arena de los muchos que hay que poner para lograr colocar nuestros vinos en el panorama nacional porque hay motivos suficientes para lograrlo".

Esta iniciativa ha contado con la colaboración de instituciones como la Cámara de Comercio de Badajoz, la Junta de Extremadura o las diputaciones de Badajoz y Cáceres. La vicepresidenta segunda de esta última institución, Isabel Ruiz, ha recordado la importancia de reconocer todo "lo que esconde esta tierra y potenciar los valores de trabajo y emoción. Extremadura es la despensa del país y tenemos que valorarlo y promocionarlo", ha dicho.

Esta política ha expuesto la necesidad de la presencia de la unión y colaboración público-privada. Algo en lo que ha coincidido Manuel Gómez, diputado de Formación y Capacitación para el Empleo en la Diputación Provincial de Badajoz: "La unión de todas las instituciones no es una suma, es una multiplicación. Espero que sea la primera de muchas ediciones".

Del mismo modo, ha reconocido que se conoce la importancia del sector y la necesidad de potenciarlo: "Somos conscientes del potencial que tiene la provincia en el enoturismo y hay que impulsar este sector para que se convierta en una actividad estratégica en la creación de empleo y de riqueza".

Un congreso "para potenciar este sector"

Guillermo Santamaría, consejero de Economía, ha recalcado la "calidad increíble" que tienen los caldos extremeños y apunta a fallos en la comercialización como posibilidad a los problemas de posicionamiento de estos productos a nivel nacional. Así, ha resaltado la importancia de este congreso "para potenciar este sector".

Del mismo modo, ha definido el "enoturismo como una ventana para atraer más visitantes y crear empleos".

Para ejemplificarlo, ha puesto un dato encima de la mesa, "las exportaciones este año han crecido un 15%" y parte de los responsables de ello son las bodegas que ha ampliado su "presencia en Europa, Estados Unidos y Asia".

Visibilidad y oportunidad para el sector

"Tenemos una tierra riquísima en todo, con muchísimas experiencias, gastronomía... y este impulso se agradece", afirma Raquel Alonso, responsable de enoturismo de las Bodegas Martínez Paiva. Asegura que "es un escaparate de cara interna en la región y a nivel nacional e internacional entonces".

Raquel Alonso, responsable de enoturismo de las Bodegas Martínez Paiva, junto a un compañero. / Santi García

Con este tipo de eventos se consiguen "esa visibilidad que en ocasiones falta". Paiva es una de las empresas consolidadas de la región que ya cuentan con paquetes de enoturismo. Ofrecen visitas guiadas para conocer cómo se elaboran los caldos, catas de vino y cava, y también menús con maridaje de la propia bodega.

Una de las más jóvenes es la bodega Encina Blanca de Alburquerque. Ellos hacen sus productos de una manera distinta "como siempre se ha hecho en el pueblo", reconoce Raquel Rivero, adjunta a la dirección. Según detalla, usan "muchas variedades en cada uno de nuestros vinos. Todas las variedades están juntas en el viñedo, las blancas se recolectan en conjunto y las tintas por separado. Además, toda nuestra producción es ecológica".

Raquel Rivero, adjunta a la dirección de la bodega Encina Blanca. / Santi García

Esta empresa está adentrándose ahora en el mundo del vino y supone un punto de encuentro con todos los compañeros, "crear sinergias que puedan surgir y dar a conocer al público todos nuestros productos", explica. Cree que esta es una "muy buena oportunidad para poder llegar a mucha gente de manera sencilla".

Los asistentes coinciden en lo oportuna que es esta cita por la cantidad de contactos y redes que se tejen en eventos como el de este viernes. Juan Pedro Plaza, experto en turismo gastronómico, asevera que "el vino es un punto de atracción fundamental. Si eso lo acompaña con algunas tapitas, algún producto nuestro, quesos, jamones, embutidos, etcétera, pues es un punto de atracción muy bueno".

Juan Pedro Plaza, experto en turismo gastronómico de Extremadura. / Santi García

De este modo, señala la importancia de que las administraciones acompañen a los empresarios en este camino de potenciar estos productos: "Tienen que apostar decididamente por la gastronomía como punto de potenciación del turismo". Él conoce las estadísticas del sector turístico en la región y asegura que el "turista que llega es de un cierto nivel adquisitivo y es a ellos a los que tenemos que ir porque sabemos que le gusta comer y beber bien".

El congreso desarrolla ponencias, masterclass y mesas de debate para llegar a todos los ámbitos del sector vino y enoturismo. Además de estas actividades y de las catas, el broche de oro lo pondrá el concierto de The Presbicius en el mismo espacio a partir de las 21.30 horas.