El padre de uno de los menores acusados del crimen de Belén Cortés pedirá ser indemnizado

El padre del menor de 15 años acusado del crimen de Belén Cortés pedirá ser indemnizado. Así lo ha anunciado este viernes el abogado de su hijo, José Duarte, que también lo representará a él en el procedimiento civil que iniciarán una vez se dicte sentencia por la muerte de la educadora.

"La situación en la que estaban lo menores en ese centro, gestionado por una subcontrata, obliga a buscar responsabilidades y exigirlas. Y las vamos a exigir", ha justificado el letrado.

Duarte ha recordado que la tutela de su defendido es de la Junta de Extremadura, por lo que la responsabilidad de cómo se encontraba, de qué manera y con quién no era de progenitor, como tampoco lo que estaba sucediendo muchos días antes del crimen de la educadora, a lo que, según ha dicho, "no se puso ni coto ni freno".

"Evidentemente, el padre de mi defendido tiene derecho a exigir esa responsabilidad civil", ha insistido el abogado.

En cuanto a quién se exigirá, Duarte no lo ha aclarado, porque, en función de los hechos probados que recoja la sentencia por el crimen de Belén Cortés, se determinará a qué Administración o entidad se demanda.

Duarte ha hecho estas declaraciones antes del inicio de la tercera sesión del juicio contra los tres menores acusados por la muerte de la educadora el 9 de marzo de este año en el piso de cumplimiento de medidas judiciales en el que residían los investigados, de los que ella estaba al cargo.

Este viernes las partes están exponiendo sus informes finales, tras lo que el juicio quedará visto para sentencia.

Duarte ha vuelto a insistir en la inocencia de su representado y ha defendido que hay pruebas que "directamente" lo exculpan y otras que considera que no son válidas, porque no se han respetado algunos derechos fundamentales a la hora de obtenerlas.