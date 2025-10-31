Smoke Quartet ofrece jazz en directo en el Círculo Pacense

Es viernes, en el Círculo Pacense vuelven con otro concierto de Círculo de Jazz, que hará disfrutar del jazz en directo y sentirlo cerca, en un formato íntimo, perfecto para disfrutar del jazz de verdad. Será una noche mágica en la que los integrantes de Smoke Quartet ofrecerán un repertorio que promete una mezcla de improvisación, técnica afinada y mucho alma.

El concierto tendrá lugar a las 21.00 horas en el Círculo Pacense, en la calle Ramón Albarrán, cerca del Palacio de Congresos.Se puede reserva asiento y mesa para disfrutar de una noche que promete dejar huella. El precio de la entrada es de 5 euros. Los socios tienen una entrada gratuita.