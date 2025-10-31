Concierto en Badajoz
Smoke Quartet ofrece jazz en directo en el Círculo Pacense
Hoy viernes, a partir de las 21.00 horas
Es viernes, en el Círculo Pacense vuelven con otro concierto de Círculo de Jazz, que hará disfrutar del jazz en directo y sentirlo cerca, en un formato íntimo, perfecto para disfrutar del jazz de verdad. Será una noche mágica en la que los integrantes de Smoke Quartet ofrecerán un repertorio que promete una mezcla de improvisación, técnica afinada y mucho alma.
El concierto tendrá lugar a las 21.00 horas en el Círculo Pacense, en la calle Ramón Albarrán, cerca del Palacio de Congresos.Se puede reserva asiento y mesa para disfrutar de una noche que promete dejar huella. El precio de la entrada es de 5 euros. Los socios tienen una entrada gratuita.
- Nueva apertura en El Faro: llega la tienda de moda infantil que triunfa en toda España
- Un aspirante a la plaza de David Sánchez en la Diputación de Badajoz recurrirá el nombramiento
- Momento histórico en Badajoz: comienza la retirada de lodo del Guadiana contra el nenúfar
- 32 funcionarios y 3 trabajadores del Ayuntamiento de Badajoz, a la espera de tomar posesión de su plaza
- Muere el murguero pacense Antonio Mata
- Los bomberos acudieron a seis avisos por la tromba de agua durante la noche en Badajoz
- La Solidaridad de Badajoz con la dana: «La televisión no mostró ni la mitad de lo que vimos allí»
- La urbanización de la avenida Saavedra Martínez finaliza por completo: 'Se ha transformado esta parte de Badajoz