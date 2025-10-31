Sorprendido un hombre que volaba un dron sin permiso cerca del aeropuerto de Badajoz

El suceso tuvo lugar el pasado martes en una finca ubicada dentro de la pedanía pacense de Alvarado. Un varón estaba usando un dron en aplicación de tareas agrícolas para el tratamiento de cultivos, sobrevolando un área que forma parte del espacio aéreo controlado del aeropuerto, donde está prohibido volar aeronaves no tripuladas por motivos de seguridad.

Agentes del Equipo Pegaso de la Guardia Civil, especializado en la vigilancia del espacio aéreo, detectaron un vuelo durante un control de la zona. Al identificar al responsable, comprobaron que no contaba con permiso de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ni cumplía los requisitos exigidos para este tipo de operaciones.

La Guardia Civil recuerda que volar un dron en áreas restringidas supone un riesgo para el tráfico aéreo, ya que puede interferir en los despegues y aterrizajes de aviones.

El caso ha sido remitido a la AESA, que evaluará las posibles sanciones por infringir la Ley de Seguridad Aérea.