Control de Tráfico Aéreo
Sorprendido un hombre que volaba un dron sin permiso cerca del aeropuerto de Badajoz
La Guardia Civil ha denunciado a un hombre que pilotaba un dron en una zona restringida del aeropuerto de Badajoz sin tener la autorización necesaria
Ismael Chávez
El suceso tuvo lugar el pasado martes en una finca ubicada dentro de la pedanía pacense de Alvarado. Un varón estaba usando un dron en aplicación de tareas agrícolas para el tratamiento de cultivos, sobrevolando un área que forma parte del espacio aéreo controlado del aeropuerto, donde está prohibido volar aeronaves no tripuladas por motivos de seguridad.
Agentes del Equipo Pegaso de la Guardia Civil, especializado en la vigilancia del espacio aéreo, detectaron un vuelo durante un control de la zona. Al identificar al responsable, comprobaron que no contaba con permiso de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ni cumplía los requisitos exigidos para este tipo de operaciones.
La Guardia Civil recuerda que volar un dron en áreas restringidas supone un riesgo para el tráfico aéreo, ya que puede interferir en los despegues y aterrizajes de aviones.
El caso ha sido remitido a la AESA, que evaluará las posibles sanciones por infringir la Ley de Seguridad Aérea.
- Nueva apertura en El Faro: llega la tienda de moda infantil que triunfa en toda España
- Un aspirante a la plaza de David Sánchez en la Diputación de Badajoz recurrirá el nombramiento
- Momento histórico en Badajoz: comienza la retirada de lodo del Guadiana contra el nenúfar
- 32 funcionarios y 3 trabajadores del Ayuntamiento de Badajoz, a la espera de tomar posesión de su plaza
- Muere el murguero pacense Antonio Mata
- Los bomberos acudieron a seis avisos por la tromba de agua durante la noche en Badajoz
- La Solidaridad de Badajoz con la dana: «La televisión no mostró ni la mitad de lo que vimos allí»
- La urbanización de la avenida Saavedra Martínez finaliza por completo: 'Se ha transformado esta parte de Badajoz