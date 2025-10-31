Los votantes de Badajoz pueden consultar el censo del 3 al 10 de noviembre

Los electores del término municipal de Badajoz pueden consultar del 3 al 10 de noviembre en la sección de Estadística Poblacional situada en el palacio municipal del ayuntamiento de la ciudad el censo electoral con motivo de las elecciones a la Asamblea de Extremadura, que se celebrarán el domingo 21 de diciembre.

En cumplimiento de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, el consistorio de la capital pacense así lo ha puesto en conocimiento de todos los electores del término municipal de Badajoz, a tenor de este censo electoral que estará disponible durante ocho días del 3 al 10 de noviembre, de lunes a viernes de 9.00 a 13.00 y sábado y domingo de 10.00 a 13.00.

También se pueden realizar consultas a través de los teléfonos 924 21 02 88, 924 21 02 70, 924 21 02 71, 924 21 01 37, 924 21 02 72, 924 47 84 84, 924 21 01 30 y 924 21 01 31.

Durante este periodo se podrán presentar las reclamaciones que se consideren oportunas, que serán presenciales por el propio interesado, con copia de DNI, pasaporte, carnet de conducir o tarjeta de residencia.