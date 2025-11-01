Crímenes, apariciones y leyendas: así es la nueva ruta misteriosa que recorre Badajoz esta noche

Las calles del Casco Antiguo volverán a llenarse esta noche de misterio con la ruta 'Badajoz Misterioso', una de las dos experiencias que forman parte del proyecto 'Rutas Misteriosas de Badajoz', dirigido por el divulgador y comunicador Samuel Hernández Macías. Desde hace tres años, Hernández lleva al público por un recorrido diferente, lleno de historias, leyendas y sucesos reales que forman parte del lado más desconocido -y muchas veces sobrecogedor- de la ciudad.

“La gente se asombra con las historias que han ocurrido en su propia ciudad”, asegura el guía, que lleva una década investigando sobre el tema: “Tiro de hemeroteca, de archivos históricos, entrevisto a personas... y lo bonito es que, en cada ruta, los asistentes te complementan información. Gracias a ellos he podido ampliar muchos casos”.

Noche de Halloween

Habitualmente, las rutas se celebran todos los sábados, alternando los itinerarios 'Badajoz Misterioso' y 'Badajoz Tenebroso', aunque este fin de semana -con motivo de Halloween- se desarrollan dos noches consecutivas, viernes y sábado.

“El que quiera venir disfrazado puede hacerlo, pero no es obligatorio. Simplemente, en fechas como esta, ampliamos la oferta porque la gente busca planes diferentes y estas rutas encajan muy bien”, explica Hernández.

“Pueden venir personas de todas las edades, incluso familias con niños. Cuando hay menores, procuro no entrar en detalles de crímenes” Samuel Hernández Macías — Comunicador y guía de las rutas

La de esta noche comenzará a las 20.00 horas y recorrerá algunos de los enclaves más enigmáticos de la capital pacense. Las reservas pueden realizarse a través de la web www.rutasmisteriosas.es, con un aforo máximo de 35 personas por grupo. “Pueden venir personas de cualquier edad, incluso familias con niños. Si hay menores, evito entrar en detalles de crímenes”, matiza el guía.

Historias que se escuchan y se sienten

Una de las particularidades de las Rutas Misteriosas es que no se entra en edificios, sino que las historias se narran en los lugares donde ocurrieron los hechos. “Contamos casos, leyendas, misterios sin resolver, sucesos reales... y a veces reproducimos audios de los propios testigos. Yo relato la historia, pero al mismo tiempo se escuchan las voces de quienes vivieron la experiencia. Eso le da otra dimensión al relato”.

Samuel Hernández Macías, guía de 'Rutas Misteriosas de Badajoz' / Rebeca Porras

El enfoque no es el de una visita turística convencional. “No hablamos de la historia de los edificios, para eso ya hay guías especializados. Nosotros hablamos de lo que pasó dentro, de las leyendas y los testimonios que hay detrás”, subraya.

El proyecto ofrece dos recorridos complementarios: 'Badajoz Misterioso', centrado en la zona de la Alcazaba, aborda leyendas y casos históricos como el Hospital Militar de la facultad, que inspiró un reportaje en Cuarto Milenio en 2018, el crimen de la Alcazaba de 1978, la leyenda del túnel del Guadiana o la torre de las siete ventanas. En esta ruta también se muestran detalles poco conocidos, como los grabados del dragón y la triquetra que decoran la fachada del Museo Arqueológico, en uno de los laterales que dan al antiguo polvorín.

Grabados que decoran la fachada del Museo Arqueológico de Badajoz. / Cedida

'Badajoz Tenebroso', en cambio, se adentra en los sucesos más escalofriantes de la ciudad. Incluye paradas en el Hospital Perpetuo Socorro y el Materno Infantil, el colegio Santo Ángel, la escuela Virgen de Guadalupe, Capitanía General, el poltergeist de una vivienda de la calle Vasco Núñez o la calle Espronceda, donde se narra el crimen de 1985 de un miembro de la Tuna de Medicina.

El caso más impactante: el hospital y sus apariciones

Entre los relatos que más impresiona al público destaca el del Hospital Perpetuo Socorro, un lugar donde, según numerosos testimonios, se han producido apariciones de una monja vestida de blanco y una dama de negro. “Es el sitio que más debate genera, porque siempre hay alguien en la ruta que ha trabajado allí o ha sido paciente y te dice que también ha visto algo”, cuenta Hernández.

El guía relata casos como el de una mujer que, en 2010, aseguró haber sido visitada por una monja que le ofreció consuelo durante un aborto espontáneo. “Cuando lo vio emitido años después en Cuarto Milenio, se quedó impactada. Reconocía los detalles exactos de su experiencia”, relata.

Según las historias recogidas por el comunicador, la monja de blanco suele aparecer con un mensaje de paz o esperanza, mientras que la figura oscura, la llamada dama de negro, se asocia a presagios trágicos. “Ese contraste también forma parte del simbolismo: el blanco como lo puro, el negro como la representación de la muerte”, comenta.

Aunque suene a relato paranormal, Hernández reivindica un enfoque investigador y documental. “Yo doy valor al testigo, pero también contrasto lo que cuenta con archivos o prensa. Es una labor que tiene algo de periodismo”, afirma.

El público escucha una de las historias que cuenta el comunicador Samuel Hernández durante una de las rutas. / Cedida

A lo largo de los años, asegura haber encontrado un equilibrio entre tradición oral, archivo histórico y testimonio directo. “No se trata de tachar de locos a quienes ven algo. Las personas viven experiencias reales, otra cosa es entender por qué ocurren”.

Para Samuel Hernández, lo más gratificante es ver cómo los pacenses descubren que su ciudad está llena de misterios y leyendas. “En Badajoz tenemos un patrimonio enorme y una historia ligada a lo militar impresionante. La gente está deseando que se lo contemos”.

Estas rutas demuestran que Badajoz no solo conserva su pasado, también lo revive. Solo hace falta atreverse a participar.