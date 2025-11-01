El galardón que premia el esfuerzo de dos alumnas de Badajoz en la ESO

Marta Parra Segovia, del colegio Sopeña Badajoz e Irene del Moral Collado, del instituto San Fernando, han sido galardonadas junto a cuatro compañeros de otros centros extremeños en los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria por su excelencia académica, que concede la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura.

Para aspirar a este galardón se exigía una nota media de 9 o superior en el conjunto de la etapa académica y, además, finalizar el último curso académico de la ESO con una nota de sobresaliente y superar varias pruebas en determinadas asignaturas.

No es sencillo sacar sobresaliente en la ESO, tampoco lo es estar entre los seis mejores expedientes académicos de la región. Tres pruebas organizadas en Mérida, en las que han participado 142 estudiantes de toda Extremadura. Las asignaturas en las que han sido evaluados los alumnos fueron Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera. Un logro académico que han conseguido Irene y Marta.

Irene quedó segunda a unas décimas del primer puesto, fruto de su esfuerzo y constancia, como recalca ella misma. “Me preparé las pruebas en verano, la mayoría de los contenidos me sonaban ya del curso”, comenta la joven.

Una grata sorpresa

La estudiante que cursó la ESO en el colegio Sopeña Badajoz, afirma que siempre ha obtenido unas notas de sobresaliente, logrando un 9,8 de media en la ESO. Además, recogió el premio a su esfuerzo el mismo día que cumplía años, una doble celebración. “Salí de las pruebas con la sensación de que me habían salido bien, pero no esperaba quedar en un puesto tan alto a nivel regional”.

Irene, con un 8,9 en las pruebas, se quedó a dos décimas del primer lugar, una noticia que recibió por parte de sus padres, que comprobaron en internet que ya habían salido las calificaciones provisionales.

“Le dedico unas dos, tres horas diarias al estudio después de las clases de Bachillerato”, afirma que hay tiempo para todo. “Los fines de semana descanso un poco más, solo es cuestión de organizarse bien y llevar las tareas al día”.

Aunque Irene aún no sabe a qué quiere dedicarse en un futuro, ahora está cursando primero de Bachillerato de Ciencias y Tecnología. Ella misma se define como “una estudiante responsable y organizada”, sin duda ambas virtudes han sido claves para obtener este reconocimiento.

El premio a la constancia

Una constancia que ha llevado día a día y que definen bien el éxito conseguido por Marta Parra Segovia, la estudiante del IES San Fernando de Badajoz, que logró un quinto puesto a nivel regional en estas pruebas, en las que además de ella, han participado más compañeros de su centro.

“No necesité mucha preparación, con repasar un poco el día de antes de viajar a Mérida fue suficiente”, declara la joven. Con un 9.92 de media en la ESO, no esperaba recibir este premio con tantos participantes. “Todos los días mis padres y yo revisábamos la página web para ver si salía la resolución y fue mi madre la que terminó encontrando los resultados y dándome la noticia”.

Marta, actualmente cursa el Bachillerato Tecnológico y explica que “todos los días le dedico un rato al estudio, aunque también es muy necesario saber compaginarlo con los descansos y el tiempo de ocio”.

“Recompensas como estas se consiguen con el trabajo diario”, es el consejo que le da a los que quieren lograr grandes objetivos como los conseguidos por ellas.

Marta quiere en un futuro estudiar matemáticas ya que como dice la joven, “desde chica lo he tenido muy claro”, asegura.

Cada uno de estos seis estudiantes extremeños recibirán un premio de 600 euros, además de un diploma acreditativo que quedará anotado en sus expedientes e historiales académicos.