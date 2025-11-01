José Tomás Sousa, director de Acetre: "En el nuestros conciertos celebramos la tradición para hacer una fiesta"

José Tomás Sousa (Olivenza, 1963) es director y alma mater del grupo Acetre. Este es uno de los referentes del mundo del folklore extremeño y también del panorama nacional. En 2026 este grupo cumple 50 años de vida y lo hará con una serie de actos especiales dedicado a su público objetivo "de 0 a 100 años". Sousa reconoce que su música llega a todas las generaciones y que padres e hijos sigan sus trabajos desde hace décadas. Este sábado presenta su último disco 'Cantos Veniales' en el teatro López de Ayala de Badajoz con un concierto en que no faltarán los temas más emblemáticos del grupo.

José Tomás Sousa, es usted el alma mater de Acetre que llega una vez más a la capital pacense para presentar su último disco...

Para nosotros siempre es un placer estar en el López de Ayala, porque es un sitios emblemáticos de Extremadura. Hemos presentado casi todos nuestros discos aquí y es una auténtica gozada. El público de Badajoz es muy fiel, siempre nos pide que estemos ahí con cada nuevo trabajo.

Es su 12º trabajo discográfico, ¿qué supone poder firmar un nuevo disco en este momento en el que se encuentra la industria discográfica?

Es todo un reto, la verdad, porque hay que apostar por hacer cosas nuevas. Esa es nuestra filosofía. Hay grupos que se quedan en la idea que tiene, con el estilo que ha ido creando hace tiempo, pero nosotros creemos que hay que hacer cosas nuevas porque hay que darle a la gente canciones, conceptos nuevos y hay que seguir avanzando. No se puede quedar uno con lo que siempre ha hecho. Queremos seguir recogiendo esos sonidos tradicionales y darle una visión actualizada, hacer nuestra propia apuesta por recontextualizar todos estos sonidos y reinterpretarlos. Creo que ese trabajo, no solo se debe basar en recogerla y conocerla. Siempre decimos en Acetre que entendemos la tradición como un código abierto a esa creatividad, pues esa creatividad es la que nos lleva a evocar esos sonidos musicales populares y a seguir rehaciéndolos, sin conformarnos con los trabajos que tenemos anteriormente.

Hablaba de innovar, de reinterpretar temas en cada uno de sus trabajos, ¿podemos decir que en estos 'Cantos Veniales' se encuentran unos cantos un poco más gamberros?

Bueno, pues sí, podemos decirlo de esa manera (ríe). En este disco recogemos temas antiguos, muchas canciones de boda y hemos querido hacer temas más recientes en el tiempo, que son prácticamente de la mitad del siglo pasado, pero que son muy interesantes también. Estos son temas muy circunstanciales, muy divertidos, tienen su aquel y que forman parte también de la tradición. Hay canciones como La Burrina que es más jocoso o Hermosa Mujer basado en el Vals de Campanario mucho más reciente. Incluso nos hemos atrevido a incluir ritmos de verbena de los años 70 en las que se tocaba el acordeón, el clarinete, la guitarra y esos ritmos con los que bailaban las mujeres.

¿Han arriesgado a la hora de producir este disco?

Sí, nos gusta innovar y hacer cosas diferentes, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay un tema 'La Solfa Pintora', que es un tema que todavía se sigue cantando en la comarca de la Vera que recogieron grandes folkloristas como García Mato. Su letra dice "soy de la solfa pintora, soy de la solfa en sol, soy de la media luna, soy de la i y de la o, dueño mío del alma", es muy enigmática que nos llevó a hacer un tipo de arreglo más atrevido. Y le hemos decidido meter guitarras eléctricas mezcladas con una flauta de tres agujeros o gaita extremeña. Creo que también en esa mezcla, en ese atrevimiento, ese reto que decía que nos marcamos en el nuevo disco. Nos lleva también a la personalidad de esta nueva música, que queremos que siempre sea nueva. Es sinónimo de esa búsqueda incansable, de no quedarnos como estamos, siempre en evolución, en movimiento.

¿Cómo ha sido precisamente ese proceso de grabación y de producción del disco?

Pues mira, en este caso no nos hemos querido mover de Olivenza. Lo hemos grabado todo allí, en nuestro pueblo. Se ha grabado y producido allí. La mezcla, que desde el principio ha sido nuestra, con nuestra libertad de hacer lo que queremos, también se ha desarrollado en el pueblo. Siempre fieles a la recuperación de la cultura tradicional y traerla al siglo XXI con nuestra forma de reinterpretar y traducir esta tradición.

Acetre durante uno de sus últimos conciertos. / Jorge Armestar

Dicen que de cada vivencia, en vuestro caso, cada disco, se queda con una enseñanza. ¿Qué ha podido aprender José Tomás de estos de este último disco?

Cada disco que hago es una experiencia diferente. Solemos hacer un disco cada cuatro o cinco años y supone para mí una aventura y un aprendizaje. Primero porque amplío conocimiento del folklore de Extremadura. Para cada disco hacemos un proceso grande de selección lo que nos hace conocer muchos sones y muchas ideas que no podemos sacar. Siempre hay un trabajo importante de selección para poder comunicar algo con el conjunto del repertorio. El principal aprendizaje ha sido esa ampliación del conocimiento y llegar a un buen momento creativo.

¿Qué tienen en común temas tan importantes como Cantos de Gamusinos, Barrunto, El Mercader de Zafra o La Solfa Pintora?

Son cosas muy diferentes. Cantos de Gamusinos fue el arranque de una nueva etapa del grupo, fue en el año 99 con un disco que rompió nuestros moldes y ahí ya decidimos hacer algo más creativo, porque hasta entonces habíamos hecho una música un poco más entre comillas ortodoxa, más tradicional. Con El Mercader de Zafra tenemos una historia muy bonita. El diciembre pasado recibimos un mensaje de una chica de Estados Unidos que iba a venir a un concierto nuestro. Vino a vernos a Medina del Campo y le preguntamos que porqué conocía a Acetre. Nos explicó que fue con una versión de esa canción que la llevó a conocer el resto de canciones. Tanto la marcó esa canción que tenía una de sus frases tatuadas en el antebrado. Nos quedamos alucinados de esa historia. El denominador común es Extremadura y la forma que tenemos de tratar los temas. Lo más difícil de un grupo es conseguir un estilo particular y creo que lo tenemos. Con nuestra base siempre hemos decidido hacer todo el tema de Extremadura y de la raya con Portugal.

Cualquiera que conozca la trayectoria de Acetre imaginará que ya están trabajando en nuevos proyectos y en la celebración de los 50 años de vida del grupo en 2026...

Ya estamos en marcha aunque no se puede contar mucho porque son sorpresas. Lo que podemos decir es que haremos cosas para celebrar. Ya lo hicimos con el 30 aniversario y con el 40. Con los 50 años no puede ser menos. Haremos cosas especiales en la que se podrán ver bien la perspectiva de estos 50 años y poco más te puedo contar. Tendremos conciertos con gente invitada y con otras formaciones. El último disco salió en junio y el objetivo que tenemos es darlo a conocer por toda Extremadura.

¿Qué se va encontrar la gente de Badajoz en el concierto de esta noche en el López Ayala?

Va a ser un concierto precioso en el que vamos a incluir la mayor parte de los temas del nuevo disco. Además, como siempre, tendremos nuestros temas más emblemáticos de la trayectoria de los 40 y tantos años sobre los escenarios. Va a ser un canto de tú a tú, mirando al público a los ojos contándole nuestras historias y nuestra forma de hacer. Siempre decimos que nuestro público objetivo va desde los 0 a los 100 años porque cada vez más familias siguen nuestra música. Y, sobre todo, disfrutaremos sobre el escenario, porque como decimos siempre, para nosotros un concierto es celebrar la tradición tomando la raíz antigua para hacer una fiesta actual que tenga sentido todo lo que queramos contar en los conciertos en directo.