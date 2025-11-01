El PSOE exige el cese de una trabajadora de confianza del alcalde de Badajoz por comentarios homófobos

El PSOE de Badajoz pide el cese inmediato de una trabajadora de confianza del alcalde de Badajoz. Considera "intolerable" que una persona de la máxima confianza de Ignacio Gragera, Leonor Celdrán Fernández, publique en redes sociales mensajes de desprecio hacia las personas LGBTI y ataques personales contra representantes públicos del PSOE.

Para los socialistas, estas declaraciones son incompatibles con cualquier cargo público y aún más con un puesto de confianza en el ayuntamiento. "No puede estar a las órdenes del alcalde alguien que insulta y degrada a otros por su orientación sexual o por su manera de pensar. Quien representa a esta ciudad debe hacerlo desde el respeto, no desde el odio", señalan.

Los mensajes

El PSOE denuncia estos comentarios con dos capturas de pantalla del perfil personal de la trabajadora del ayuntamiento en la red social Facebook. En una de estas publicaciones, Celdrán afirma que "ya es habitual la homosexualidad en el PSOE". En otra, dice: "La única tranquilidad que me queda es que cada vez se reproducirán menos porque por lo que veo la mayoría son gays".

Publicación de Leonor Celdrán en su perfil personal de Facebook. / La Crónica

Al mismo tiempo, se cuestiona si la condición sexual "se valora para conseguir un puesto de trabajo en la diputación".

Publicación de Leonor Celdrán en su perfil de Facebook. / La Crónica

Tres razones

El PSOE fundamenta su petición en tres razones "muy claras". La primera por "una cuestión de ética", ya que el personal de confianza "debe representar los valores de igualdad y convivencia, no burlarse de ellos". El segundo motivo porque "daña la imagen del ayuntamiento". Así, señalan que las palabras de esta trabajadora del consistorio "contradicen la Constitución y la ley extremeña de Igualdad LGBTI, que obliga a las instituciones a garantizar espacios libres de discriminación". Por último, dicen que "el alcalde es responsable" y si "no actúa, se convierte en cómplice del mensaje homófobo".

Por ello, el PSOE de Badajoz cree que este tipo de manifestaciones, difundidas desde perfiles personales, pero realizadas por alguien vinculado directamente al entorno del alcalde, "traspasan una línea que un cargo de confianza no puede cruzar".

Piden que Gragera actúe

Así, afirman que quien forma parte del equipo de gobierno, "aunque se exprese a título individual, representa a la institución y debe ser ejemplo de respeto y moderación". Es por ello que los socialistas creen que Gragera tiene la obligación "política y moral" de actuar con coherencia y cesar a la responsable de esos comentarios.

Afirman que la imagen del ayuntamiento tiene que ser preservada y piden que "quienes trabajan en él lo hagan con arreglo a los valores de igualdad y convivencia que deben regir toda acción pública".

"El respeto es innegociable, el respeto se debe siempre", subrayan desde el PSOE. Badajoz es una ciudad abierta y diversa, y no puede tener entre su personal de confianza a quien desprecia a una parte de su ciudadanía. El alcalde debe cesarla hoy mismo si de verdad cree en la convivencia y el respeto.

Este medio se ha puesto en contacto con el ayuntamiento, pero desestiman hacer declaraciones al respecto.