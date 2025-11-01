La Uex se moviliza en el campus de Badajoz a favor de los damnificados por los incendios de este verano

La Universidad de Extremadura ha celebrado la segunda edición de su carrera solidaria. En esta ocasión, los fondos recaudados han sido destinados a los afectados por los incendios de este verano. El campus de Badajoz ha sido el escenario de esta cita en la que han participado más de cuatro 420 personas.

Se han articulado tres categorías: una caminata de 3,5 km, una carrera de la misma distancia y una carrera de 7 km. La carrera la organiza la Uex, a través del programa Vive la UEx, y en colaboración con el Consejo de Estudiantes, SAFYDE, Alianza Extremadura es Futuro, el Consejo Social de la UEx y la Fundación Universidad-Sociedad de la universidad. Hernán Álvarez, responsable de la organización, ha señalado la importancia de este evento: "La idea surge el año pasado desde la Universidad de Extremadura porque queríamos hacer algo deportivo y a la vez solidario, mezclar deporte, energía positiva y solidaridad con gente que lo necesitase. Surgió para recaudar fondos para los afectados por la dana de Valencia y reunimos a más de 500 participantes". En esta ocasión el fin social está mucho más cerca, "por los tristes incendios que habido en el norte de Cáceres y en algunas zonas de Badajoz".

En esta edición, han conseguido reunir más de 2.000 euros que se canalizarán a través de Cruz Roja Extremadura para que los hagan llegar a los lugares que más se necesite de todos los afectados por la devastación del fuego, en concreto, lo harán a "algunos planes específicos que tienen en las zonas afectadas".

Una iniciativa necesaria

Desde la Uex, han transmitido lo oportuno de esta iniciativa que creen necesaria. Rocío Blas, vicerrectora de Estudiantes de la universidad, aseguraba minutos después de terminar una de las pruebas que "en este evento se unifican los valores de solidaridad, deporte, convivencia y la proyección de la universidad hacia fuera. Para nosotros es fundamental promover este tipo de acciones".

Dani Martín, decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación y deportista, también ha participado y destacaba lo importante que es que desde la Universidad de Extremadura se fomente la práctica saludable, el deporte y la solidaridad". Así, ha señalado lo bonito que es ver "el sábado el campus lleno de gente haciendo deporte".

La carrera

En esta prueba han participado estudiantes, profesorado, personal de la Universidad, y muchos pacenses que también se han sumado a colaborar con una buena causa. Isabel Rangel era una de ellas, es la primera vez que participa en un evento deportivo: "Tengo 50 años y he comenzado hace muy poco a practicar deporte. Estoy empezando a andar y a correr y me he animado. Es una buena forma de compartir la afición con gente como yo", afirmaba. Junto a ella participaba su amiga Carmen Montes, también era novata en este tipo de actividades y ha corrido sin dorsal. "Se habían agotado cuando yo fui a inscribirme", puntualiza. Se ha animado a correrla porque "es una carrera cortita que puedo hacer y es una manera de entrenar junto a mi grupo de entrenamiento".

A las 10.10 comenzaba las dos primeras categorías que tenían una extensión de 3,5 km. Poco más de 11 minutos han sido suficientes para que el primer corredor atravesara el arco de meta ha sido el serón Sebastián Díaz. "El año pasado ya participé y quería volver a colaborar", contaba. Aunque su motivación principal era la deportiva: "Estoy entrenando, es mi inicio de temporada con el Club de Atletismo La serena. Vengo de dos lesiones de menisco y es una manera de ponerme a tono", reconocía.

Sebastían Díaz atraviesa la línea de meta de la II Carrera Solidaria de la Uex en el campus de Badajoz. / Andrés Rodríguez

Era un calentamiento para competir en la de 7 kilómetros, reconocía, una prueba en la que también compitió Yolanda Chalco. Ella ya participó en la primera edición y este año ha vuelto a colaborar: "Siempre me gusta participar en este tipo de eventos benéficos". Suele entrenar en grupo y participa en estas citas más populares. "Lo hago por hacer deporte y por disfrutar de esta carrera. Yo no vengo a competir", admitía.

Yolanda Chalco posa minutos antes de comenzar la carrera solidaria en el campus de Badajoz. / Andrés Rodríguez

El buen ambiente y el disfrute han sido la tónica general entre todos los corredores, aunque también ha habido muchos que se lo han tomado muy en serio y han dado todo de sí para conseguir terminar primero.

Hernán Álvarez, organizador del evento, hace un balance más que positivo de esta nueva edición y confía en poder celebrarla el próximo año para consolidarla y que se convierta en una de las actividades deportivas marcadas en el calendario de los runners.