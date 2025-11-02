La artista Marisol Coco Gómez expone en Badajoz sus obras realizadas con materiales reciclados

La artista extremeña Marisol Coco Gómez expone en Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz una muestra con obras realizadas con materiales reciclados.

Titulada 'Cuidado al planeta: Arte desde la reutilización', podrá visitarse del 3 al 15 de este próximo mes de noviembre.

Las obras expuestas en esta muestra han sido creadas utilizando una variedad de materiales reciclados, como cartón piedra, cartelería, tapaderas de cajas de cartón, cuadros de pinturas antiguas, plástico, madera y vidrio. 'Cuidando al planeta' es una colección de obras creadas a partir de materiales reciclados y reutilizados, con el objetivo de demostrar que la creatividad y la innovación pueden surgir de la basura y convertirse en algo "valioso" y "hermoso".

Marisol Coco Gómez (1960) nace en Don Benito (Badajoz) y de niña se traslada a Zaragoza, donde desarrolló todos sus estudios. Desde su infancia siempre reflejó un instinto artístico en múltiples facetas. En 1976 accede a la Escuela de Artes Aplicadas de Zaragoza, y se licencia como Diseñadora de Moda. Años después volvió otra vez a la misma Escuela donde se licencia como Diseñadora de Interiores.

Desde entonces siguió desarrollando todo su espíritu creativo, tanto como docente en diversos organismos estatales, y escuelas, como artista y diseñadora de interiores.

Pintora innovadora, firma como Koko-Lin y se focaliza en el arte del reciclaje y del aprovechamiento de materiales donde plasma con un estilo propio el reflejo de su vida espiritual, y su curiosidad por diversas culturas y religiones. Polifacética, atrevida, y aventurera se instala en Ibiza unos años donde materializa su arte pintando abanicos, llenos de color y alegría que enseguida captan la atención del público.

Entre otras de sus actividades destacó como diseñadora de interiores, dejando su sello y personalidad en muchos locales de ocio, y viviendas particulares, tanto en su tierra natal Extremadura como en Zaragoza.