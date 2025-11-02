SOS Casco Antiguo de Badajoz lamenta la falta de avances con los inmuebles en ruinas

Dos años después de que la asociación SOS Casco Antiguo Badajoz iniciara la presentación de denuncias por los muchos inmuebles y solares abandonados en esta zona, con el objetivo de que sus propietarios acabaran con esta situación, el colectivo ha lamentado la ausencia de avances para resolver el problema.

El portavoz de SOS Casco Antiguo, Pedro Centeno, ha recordado que pusieron en marcha esta iniciativa en otoño de 2023, que se prolongó con el registro de denuncias hasta la primavera de 2024, hasta un total de 188, sin que desde entonces se haya resuelto la situación en el caso de la mayoría de estas propiedades.

"No puede continuar así"

Es una situación que "no puede continuar así", ha explicado el integrante de la asociación, pues estos inmuebles y solares abandonados fomentan hechos incívicos y delictivos como el consumo de drogas o la proliferación de suciedad, que fomentan la inseguridad vecinal o la mala imagen que se ofrece a los turistas.

Desde el colectivo se considera que la burocracia "puede ser un freno" cuando algo se pone en marcha, pero si no hay el interés por impulsar una determinada iniciativa el problema no es la lentitud en los trámites.

Casa en ruina en la confluencia de las calles Amparo y Benegas en el Casco Antiguo de Badajoz. / Andrés Rodríguez

Piden medidas concretas

En este sentido, los vecinos piden al Ayuntamiento de Badajoz y al resto de administraciones que impulsen las medidas necesarias para que los propietarios de estas propiedades resuelvan su situación y posibiliten el arreglo o la venta de los inmuebles.

Del total de denuncias solo se ha aportado información del impulso de trámites en relación a seis, un número muy insuficiente.

También ha afirmado que los colectivos en defensa del Casco Antiguo pacense se han reunido semanas atrás para abordar esta situación, para plantear nuevas medidas de presión.

"No hay voluntad de coger el toro por los cuernos"

A su juicio, "no hay voluntad de coger el toro por los cuernos", y advierte de que quizás la situación no cambien hasta que no se impulsen las acciones ciudadanas precisas para presionar.

La mejora de la limpieza, la ausencia de aparcamientos, más actuaciones en el patrimonio o la ausencia de muchas dotaciones (como guarderías o espacios deportivos) son otras cuestiones que reclama la céntrica zona.