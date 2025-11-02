«La tecnología debe adaptarse a las personas, y no al revés»

¿Cómo es posible que con solo 22 años ya sea CEO y fundador de una empresa?

Pues todo viene de mis experiencias. Yo estudio Ingeniería Electrónica y Automática Industrial. Gracias a ello he podido visitar muchas empresas del sector para ver como trabajan. Y en una de esas visitas, la cabeza me hizo clic, y me di cuenta que yo no quería ser ingeniero, sino empresario. Pero no un empresario cualquiera, un emprendedor. ¿Por qué? Porque yo prefiero crear el producto desde cero. Averiguar lo que pide y necesita el cliente y yo poder dárselo.

¿Cuáles fueron los primeros pasos de Daroma Innovations?

Pues se creó oficialmente en 2024. Es idea que tuve se la transmití a mi padre y entre los dos fundamos la empresa. El primer paso fue pensar en un producto que pudiera satisfacer una necesidad. Surgió una idea, pero al tiempo tuve que descartarla porque los propios clientes te traían esa necesidad. Todas estaban relacionadas con la Inteligencia Artificial (IA), por lo que decidí meterme aun más en ese mundo, formarme y manejar todas las automatizaciones y girar nuestra empresa hacia ese ámbito.

¿Y ahí es dónde nace ‘OLAWEE’?

No. Nuestra primera idea fue lanzar otro tipo de producto. Y mientras lo creábamos, a partir de las auditorías que hacemos a los más de 300 clientes que tenemos en Extremadura, nos dimos cuenta que sus peticiones y necesidades no se asemejaban con lo que queríamos lanzar. Por lo que cambiamos el rumbo y empezamos a trabajar en ‘OLAWEE’.

De forma sencilla, ¿qué es ‘OLAWEE’ y que función tiene?

‘OLAWEE’ es una herramienta donde las inteligencias artificiales se complementan entre sí, aportando lo mejor de cada una y haciéndolo de forma cercana y comprensible. Su función es romper las barreras del coste y del conocimiento técnico que hasta ahora limitaban a miles de entidades a la hora de incorporar soluciones de inteligencia artificial, y ofrecer una herramienta que potencie el talento humano dentro de las organizaciones.

¿Por qué crear y lanzar esta herramienta?

Dos sencillos motivos. Uno personal y uno de comunidad. El personal es que me parece muy interesante escuchar las necesidades de la gente u ser yo el que les proporcione lo que necesitan. Es como un reto para mí. Y el de comunidad, pues el poder ayudar a lo que son todas las empresas a tener por primera vez un sitio centralizado y unificado de inteligencia artificial para que su eficacia mejore y no tengan tantas complicaciones a la hora de trabajar. ‘OLAWEE’ nace con la idea de que la tecnología debe adaptarse a las personas, y no al revés.

¿No es arriesgado que la IA cada vez realice más trabajo en las empresas?

La introducción de la IA puede provocar cierto rechazo. Pero yo recomiendo conocerla para saber sus capacidades y limitaciones. A partir de ahí, no es arriesgado su uso. Lo que es arriesgado es usarla mal. La IA no es resolutiva. Deber ser utilizada como acompañante o asistente. Las personas somos quiénes tenemos que dar el conocimiento a la máquina y no al contrario. Si su uso es el correcto, el riego es cero. Multiplicará por diez tus capacidades y por siguiente, tus avances.

¿Sustituirá la inteligencia artificial a las personas en algún momento?

No lo creo. Está creada para procesos repetitivos y para automatizar. Nada más. Al trabajar con ella te das cuenta que no es tan determinista y que es la persona el que la controla. Y sobre todo, la que tiene el poder de decisión. La IA puede proponer y ofrecer pero el control y el poder de decisión de las personas no lo va a tener nunca.

¿Cómo ha sido la acogida de ‘OLAWEE’? ¿Alguna empresa interesada en Badajoz?

Pues la verdad que muy buena. La hemos lanzado hace una semana y ya son diferentes pymes y pequeñas empresas interesadas que nos han enviado solicitud. De Castilla y León, Extremadura y sí, también Badajoz. Espero que siga así.