Los alumnos de Artes y Oficios de Badajoz inician sus protestas: "Estaremos aquí cada lunes"

Frente al ayuntamiento, bajo la atenta mirada de uno de los pacenses más ilustres, el pintor Luis de Morales, se han concentrado unos 40 alumnos de la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz para visibilizar su cansancio ante un nuevo retraso en la apertura de sus instalaciones. El Ayuntamiento de Badajoz aseguró que sería en octubre cuando comenzaría el curso de esta entidad, pero esto no ha ocurrido.

Es una nueva demora que se suma a las que ya se registraron el curso pasado. El motivo, el traslado del centro. Del palacio de Godoy en el que hasta junio de 2024 se impartieron las distintas disciplinas, al conventual de San Agustín, nueva sede de esta escuela. En verano de 2024 se adelantó el proceso de matriculación para que facilitara la mudanza y el traslado de todo el material y maquinaria que se usa, algo que no ha llegado hasta hace unos meses. Se hallaron restos arqueológicos y salieron humedades en el nuevo inmueble, algo que hizo que la demora creciera. También la adaptación de determinados espacios para poder desempeñar las distintas disciplinas con toda la seguridad necesaria.

El porqué de los retrasos

Cuando estos asuntos se resolvieron, hace muy poco tiempo, se realizó la mudanza. Parecía que la espera tenía los días contados, pero un nuevo escollo se topó en el camino, la contratación de distintos servicios necesarios para el comienzo de la actividad estaban sin licitar. La dirección de este centro de enseñanza no reglada conoció entonces que era una tarea suya, por lo que durante un mes, la directora, Ángela Cortés, tuvo que trabajar en ellos. En estos momentos, los 15 contratos están en fase de publicación.

Esta es la última noticia con la que cuenta el alumnado de esta escuela, pero requieren más información y claridad por parte de las administraciones implicadas. "Por ahora, no tenemos noticias ni de matrícula, ni de nada, solo tenemos un mensaje de la escuela que decía que nos notificaría con la suficiente antelación de la cuándo abriría", asevera Francisco Marín, vicepresidente de la asociación de alumnos de esta escuela.

De izquierda a derecha: Francisco Marín, vicepresidente de la asociación de estudiantes de la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz, y Francisco Carrallo, presidente del colectivo. / J. H.

Aunque afirman que "con los precedentes que hay" temen que la demora siga creciendo y se vuelva a perder un curso más. Es por eso que desde este colectivo de estudiantes han decidido concentrarse en la calle para exigir información. "Hasta que no nos atiendan y nos den una fecha definitiva no nos quedaremos tranquilos", añade el presidente, Francisco Carrallo. Lamentan que hayan "tirado" un año y medio a la basura sin recibir formación. Creen que esto sería totalmente inconcebible en otro tipo de centro educativo como puede ser una Escuela Oficial de Idiomas, por ejemplo.

Esto les hace pensar y preguntarse si "este es el referente de la enseñanza de las artes en Badajoz". Al mismo tiempo, dicen que demuestra que "con los alumnos no ha habido la misma ambición que han mostrado al hacer esa escuela tan maravillosa que dicen que hay".

Una concentración con mucho arte

Para mostrar su cansancio y su hartazgo han salido a la calle y no lo han hecho de la manera usual, con pancartas y megáfonos, sino que han cogido sus blocs de dibujo, sus caballetes y pinturas para realizar una clase en la plaza de España. "Queremos que se vea que somos alumnos y que estamos sin respuestas", afirma Marín.

Entre ellos, estaba Luis Fernández, alumno desde hace siete años de pintura al agua. Con una pequeña libreta ha plasmado la estampa del día: el edificio de Álvarez Buiza y un furgón de la Policía Nacional delante. Decía mientras trazaba su dibujo que "parece que no hay interés, ni ganas, por cumplir con la palabra que se dio". Aunque él toma esta formación como un "hobby, como un relax", cree que necesitan más información al respecto.

Luis Fernández, alumno de la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz, dibuja durante la concentración en la plaza de España. / J. H.

Una de sus compañeras, de joyería, en su caso también siente esa situación de "abandono que sufre la pieza fundamental de la escuela, que es el alumnado". De esta forma, señala que no son "una masa", sino que son "personas mayores que necesitan información", ha dicho.

Desde este colectivo de estudiantes de la Escuela de Artes y Oficios aseveran que el próximo lunes volverán a concentrarse junto a uno de sus referentes plásticos, el Divino Morales, para exigir información y soluciones al retraso que sufren en dicho centro.